Petter Northug erter pappa John for Birken-innsatsen - ble knust av 80-tallets norske skidronning

Saken oppdateres.

Berit Aunli har ett OL-gull og tre VM-gull fra 80-tallet. Nå har hun også slått en Northug. Riktignok far John Northug, men 61-åringen fra Selbu var strålende fornøyd med seieren mot lagkameratene Northug og ektemannen Ove Aunli likevel.

– Det er herlig. Det er et flott arrangement og vi var utrolig heldige med været. Men det hadde nok vært litt mer artig om jeg hadde litt flere skiturer. Men til de to andres forsvar har de ikke gått så mange renn de heller, de har stort sett stått inne i smørebua, sier Aunli til tvsporten.no.

– Som forventet

Berit Aunli gikk distansen på 4:37:46, 38 minutter bak vinneren i sin klasse Hjørdis Klonteig. Om det blir flere Birkebeinerløp vil hun ikke svare på helt enda.

Ektemannen Ove Aunli er verdensmester fra 1985. Han har satset hardt for å komme i form til årets utgave av Birken. Han veide 115 kilo da han startet opptreningen til rennet, og han nådde ned til 90 kilo etter treningen.

Reiste på høydesamling med verdenseliten

Trioen la planene for å delta i rennet for ett år siden. I oktober reiste de til Val Senales i Italia på høydesamling sammen med verdenseliten. Der var også Petter Northug.

- Det så brutalt ut da Ove gikk runder på breen i Val Senales. Han pustet og peset som om han skulle gjøre comeback. Dette er nok mest for at de skal ha det artig sammen, sier han til Adresseavisen den gangen.

John Northug forventet at han skulle tape mot Aunli, selv om han har lagt inn tre-fire økter i uka før rennet.

– Hun er rett og slett bedre trent enn meg. Birken er en kamp mot seg selv, så det er tungt å gå 54 kilometer uten snøtrening. Men May (kona) sa at å ha en mann som ikke går under fem timer på Birken er ikke så mye til mann, sier Northug.

Sønnen Petter Northug brukte bare to ord på å beskrive farens tap mot Berit Aunli på sin facebook-side:

– Flaut, pappa...

Northug jr. sa nei

Nå er planen at han skal hjem til Mosvik for å trene til neste år. Northug gikk i mål på 5:05:22, to timer bak vinneren i sin klasse, Svein Roger Løken. Ove Aunli gikk i mål på 5:16:58.

Petter Northug var invitert til Birkebeinerrennet, men valgte å melde seg på Nordnorsk mesterskap i Tromsø. Han trakk seg fra rennet i siste liten.