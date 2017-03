Petter og Tomas Northug fortsetter på samme lag: - Klart det betyr mye

Saken oppdateres.

Petter og Tomas Northug fortsetter på samme lag, men skilles når sesongen er over.

– Vi er så ofte sammen at det blir nok. I ferien skal vi gjøre forskjellige ting, sier mellomste bror Tomas Northug.

Så fort NM del 2 på Gålå er over i helgen og løpet i Bruksvallarne er ferdig neste helg, drar Tomas Northug på ferie til Portugal.

– Jeg føler virkelig at jeg trenger det nå, sier langrennsløperen som ikke har levert resultater slik han håpet på denne sesongen.

Det skal rettes opp i den kommende OL-sesongen. For nå har han fått gode nyheter.

Fikk ny avtale

Mens Petter Northug har sitt eget private team, kan Tomas Northug stolt fortelle at han også har fått fornyet kontrakt med Coop. Avtalen på ett år er akkurat klar.

– Det er klart at det betyr mye, sier Tomas, som synes det er topp at noen fortsatt har troen på ham. Han har det selv også, og håper at han har lært av sesongen som var. Da ble han overtrent, og fall både på Betostølen og i NM ødela mye.

– Vi har valgt å fortsette å fortsette å støtte Tomas på veien mot OL. Det er viktig å gi ham den tryggheten til å kunne satse. OL i Pyeongchang er noe han er klar for. Og dette handler også om det treningssamarbeidet han har med Petter, at de har et opplegg sammen, sier Malene Rydjord Ausland i sponsoravdelingen i Coop

Avtalen er for øvrig på ett år, med opsjon på forlengelse. Avtalen ble inngått da Tomas Northug ikke ble tatt ut på landslaget i fjor.

Overlater plassen til Even

De tre brødrene Petter, Tomas og Even er alle på Gålå nå, der NM starter med teamsprint torsdag, 10 km fredag og femmil lørdag. Tomas følte seg ikke i hundre etter treningen onsdag formiddag, og overlater plassen sin til yngstebror Even på teamsprinten. Da blir det fortsatt 2 x Northug.

Alle tre går trolig 10 km skøyting, ingen av dem femmila.

– Even er bedre forberedt enn meg, sier Tomas, som i alle fall er offensiv med tanke på det som skal skje etter ferien.

– Vi skal ha en samling tidlig i mai. Jeg satser på sprint klassisk inn mot OL.

Mellomste Northug trives godt slik han har det nå, og sier også at han uansett ikke ville vært god nok. Men han vil gjerne kjempe seg til verdenscupplass, som betyr at han må levere gode resultater fra sesongstart.

Fikk en trøblete sesong

Northug innrømmer at han ble litt skeptisk sist vinter, til seg selv.

– Det blir litt sånn når resultatene uteblir. Jeg ble passiv. Jeg var veldig ivrig i sesongstarten, men følte at sitronen tidlig ble skviset. Det må jeg lære av. Tomas Northug er vant til å få noen meldinger fra broren sin, når Petter ser noe som han kan irettesette den yngre broren med. Men Tomas er ikke redd for å si fra selv, gi litt tilbake på broderlig vis. Tonen er røff, men ingen ar skade av det.

Må ikke gi altfor tidlig

– I dette gamet må man være individualist. Samtidig er det små nyanser som gjør at man lykkes eller ikke. Jeg var overtent, men det er bedre enn å være slapp.

– Har du gjort deg opp noen tanker om hva du skal jobbe med fremover?

– Slik det var i fjor på denne tiden, var jeg skikkelig mentalt på. Jeg må prøve ikke å bli det for tidlig. Samtidig skal jo jobben gjøres, så jeg må være offensiv i tankegangen.

For fire år siden, foran sist OL, kom Tomas Northug inn på landslaget.

Så fikk han ikke være der lenger etter to år. Da åpnet sponsoren opp for at de to brødrene kunne være på samme lag. Men det å stå utenfor landslaget, enten det er frivillig eller ufrivillig, kan være tøft.

– Utfordringen ved å stå utenfor trigger ekstra, men veien inn er brutal, sier Tomas Northug.

Han gir alt for å få en god sesong, og sprint klassisk er det som gjelder i Sør Korean i 2018. Og det meste tyder på at Stig Rune Kveen fortsetter som trener for laget.

– Ja jeg tror det, sier Tomas Northug.

