Seiersintervjuet vekker oppsikt: - Overrasket over at han våger å si det

En ring ble sluttet i Lahti-VM onsdag. I 2001 ble det et skammes mesterskap for Finland, der blant andre nasjonalhelten Mika Myllylä ble tatt for doping.

I dag - 16 år senere - fikk finnene sin jubeldag, da Iivo Niskanen (25) tok gullet på 15-kilometeren foran Martin Johnsrud Sundby.

Onsdag, etter å ha gått inn til gull, nevnte Niskanen barndomsidolet Mika Myllylä i et intervju med arrangørens reporter. Myllylä var en av finnene som ble tatt sist VM ble arrangert i Lahti.

– Jeg lurte mange år på om jeg ville bli like god som Myllylä. Nå er jeg verdensmester i Lahti, sier en rørt Niskanen.

– Merkelig

Den uttalelsen vekker oppsikt i Sverige.

– Merkelig, vi har ikke samme perspektiv i Sverige, sier landslagssjef Rikard Grip ifølge Expressen .

– Jeg er veldig overrasket over at han våger å si det, sier avisens langrennsekspert Julia Svan.

Niskanen forklarte senere hvorfor han nevnte Myllylä.

– Mika er ikke her lenger. Han døde på grunn av alt det presset som ble lagt på han. Det er viktig å la han hvile i fred, sier Niskanen til Expressen.

Snakket om idolet før VM

I forrige uke forklarte Niskanen hva Myllylä, som gikk bort i 2011, betydde for ham som liten. Niskanen beskrev Myllylä som et idol i et intervju med avisen Iltalehti.

– Mika vant tre gull og sølv. Det var da jeg begynte å bli en fan, fortalte Niskanen.

– Jeg fant masse Mika-relaterte ting. Det var bilder, kort og plakater, la han til.

I et intervju med svenske Expressen skal onsdagens gullvinner ha følgt seg sveket da de finske utøverne ble tatt for doping. Den da ni år gamle Niskanen skal ifølge avisen ha revet ned plakatene av de finske heltene som hang på veggen.

Gjenopplev den imponerende stemningen da Iivo Niskanen gikk inn til gull her:

I Finland er synet fortsatt delt på Myllylä, som ble funnet død i sitt eget hjem i 2011. Myllylä slet stort med depresjon etter at han ble utestengt fra skisporten, og mange finner er opptatt av å huske ham for det han presterte før dopingdommen.

Myllylä tok blant annet gull i Trondheim-VM i 1997 og tre gull i Ramsau to år etter.

Får ros fra nordmenn

Nå har Finland fått en ny skistjerne. Niskanen tok OL-gull på lagsprinten i Sotsji i 2014, men dagens løp var hans klart største prestasjon i et individuelt renn.

Han fortalte entusiastisk om løpsopplegget.

– Jeg hørte mange ganger at jeg hadde luke til Martin. Jeg gikk her i Skandinavisk Cup tidligere i år. Jeg visste at jeg ikke burde starte for hardt i dag, sier Niskanen.

Finnen får ros fra sine norske konkurrenter.

– Den formen Niskanen er i, den er rimelig opp mot maks. Selv om vi har toppet form, er vi ikke i hans form, nei, sier Didrik Tønseth, som ble nummer fem.

– Vi må bare innse at en finne var bedre enn oss, sier sølvvinner Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg tenkte da jeg gikk for meg selv: «Jeg går jo dritfort. Hvordan klarer han å gå fortere enn dette?», legger han til.

