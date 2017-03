Skiforbundet: – Løfshus har tillit uavhengig av hva Petter Northug mener

Saken oppdateres.

– Vi tar utspillet i media direkte med Petter Northug, og Løfshus har tillit uavhengig av hva Petter Northug mener om landslagssjefen, skriver kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, i en tekstmelding til Aftenposten.

«Han har tråkket opp sin egen grav denne sesong», sa Northug til Dagbladet om landslagssjef Vidar Løfshus torsdag.

Northug fortsatte:

– Personlig mener jeg vi har folk her i landet som er bedre rustet til å ha den stillingen enn Vidar.

– Utspillet endrer ingenting

Vidar Løfshus ønsker ikke selv å kommentere Northug-uttalelsene fredag formiddag. Han henviser videre til kommunikasjonssjef Espen Graff.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, svarer slik på utspillet fra Northug:

– Northug har vært inne på det samme temaet tidligere i år, og vi har vært tydelige når det gjelder Vidars rolle . Det har ikke endret seg etter utspillet i går, sier Skogstad til Aftenposten.

Langrennskomitélederen har tidligere uttalt at Vidar Løfshus’ rolle ikke er oppe til diskusjon, og at komiteen er fornøyd med resultatene som er oppnådd under Løfshus’ ledelse.

– Som sagt før: Vi skulle ønske at kommunikasjonen ikke ble gjort i mediene, men direkte til sportssjef eller trener. Men nå er det gjort, så da skal vi ta det internt, sier Skogstad - og legger til:

– Det som kom i går, vil bli fulgt opp. Men det vil være feil å ta det i media fra vår side.

– Ekstremt spesiell sesong

Nå som langrennssesongen er over, har evalueringen av sesongen smått begynt å komme i gang. Vidar Løfshus har en kontrakt med Skiforbundet som går ut våren 2019.

– Nå er vi helt i starten av evalueringen, der vi skal evaluere langrennssporten under Vidars ledelse. Der skal vi evaluere hva som har fungert og ikke fungert, sier Skogstad og presiser at det ikke er en evaluering av Løfshus, men av hele sporten.

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en ekstremt spesiell sesong (med tanke på sakene mot Sundby og Johaug journ.anm), som jeg håper vi slipper å oppleve flere ganger. Likevel er vi godt fornøyde med at sporten har fokusert på det som skal til for å prestere. Og det har man klart. Det så vi sist i Canada, og det ble også levert et godt VM.

Han vil ikke spekulere i hva som kan bli utfallet av evalueringen.