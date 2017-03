Svensk langrennsløper hardt ut mot den norske landslagstreneren

Saken oppdateres.

Den svenske langrennsløperen Maria Rydqvist har hatt en tung sesong under lagets norske trener Ole Morten Iversen, som også er far til den norske langrennsløperen Emil Iversen.

På sin blogg lørdag skrev Rydqvist om sin tunge sesong, og det dårlige forholdet til landslagstreneren fra Norge.

– Det har vært kjempevanskelig, spesielt perioden før jul. Jeg følte meg krenket, sier Rydqvist til den svenske avisen Expressen .

Irettesettelser

På sin blogg skriver hun om problemene som hun mener startet allerede under den første treningsleiren.

– Plutselig får jeg en masse irettesettelser fra Ole Morten om hva jeg velger å gjøre ved siden av treningen. Han spør meg om jeg ikke liker de andre jentene ettersom jeg er den første som går fra maten, skriver hun.

Til Expressen utdyper hun:

– Han så vel at jeg ikke passet inn i malen for hvordan han syntes at vi skulle være. Kanskje var jeg mer selvstendig enn de andre, sier Rydqvist.

Hun sier at hun ikke har merket noen utbredt misnøye i landslagstroppen, men at det er flere løpere som ikke er fornøyde med lederstilen til Iversen.

Vil ikke kommentere

Ole Morten Iversen sier følgende til Expressen:

– Jeg har ingen kommentarer, absolutt ingen kommentarer.

Det svenske skiforbundets langrennssjef Johan Sares sier at han er veldig overrasket over kritikken som nå kommer.

– Jeg har bare fått positiv feedback. Dette må være en høyst personlig oppfatning fra Maria. Jeg tror ikke at det er noen misnøye fra den øvrige troppen, sier Sares.