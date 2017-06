Uhrenholdt Jacobsen bryr seg ikke om Tour de Ski denne sesongen – må trolig gå likevel

– Krysser fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse

Saken oppdateres.

SOGNEFJELLET: Det blir en knallhard kamp om plassene når norske langrennsløpere skal strekke seg mot OL i Pyeongchang.

Kommende sesong handler alt om mesterskapet i Sør-Korea. Mange løpere kan tenke seg å droppe Tour de Ski. Men noen av disse vil ikke få lov av sjefen for norsk langrenn.

At Marit Bjørgen allerede har sagt klart fra om at hun ikke kommer til å gå Tour de Ski har derimot ingen betydning for hennes OL-uttak. Hun er selvskrevet på ethvert OL-lag.

Men for en rekke andre løpere kan de bli nødt til å gå en Tour i Mellom-Europa som avsluttes med monsterbakken bare en måned før den første distansen i OL i Sør-Korea.

– Bryr meg ikke om Tour de Ski

Norge har, som alle andre nasjoner, bare fire plasser på alle OL-øvelser. Det kommer til å være løpere med medaljemuligheter som sitter enten hjemme eller på sitt rom når de fire uttatte kjemper om olympisk gull.

– Det er ingen andre skirenn neste sesong jeg bryr meg om enn de som arrangeres i Pyeongchang. Tour de Ski bryr jeg meg ikke om, men jeg ser jo at det er renn jeg må gå for å kvalifisere meg til OL, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Kommer du til å gå Tour de Ski?

– Jeg må sannsynligvis det. Det er bare å forholde seg til realitetene, sier 30-åringen.

Hun var til stede da landslagene i langrenn hadde sin første samling for sesongen på Sognefjellet denne uken. Men onsdag ettermiddag reiste hun hjem til Oslo. En begynnende forkjølelse var nok til at hun ikke risikerte å smitte noen av de andre løperne som bor tett på Sognefjellshytta.

Ingen tvang, men anmodning

Jacobsen har helt rett i at en del norske langrennsløpere kommer til å reise til Lenzerheide i romjula for å starte på en Tour de Ski med ulyst.

– Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.

Han er ikke helt fornøyd med hvordan terminlisten er satt opp.

– Vi hadde håpet å få distanser tidlig i sesongen som var litt mer relevante for OL. Men terminlisten er noe som mange nasjoner forhandler om. Vi må bare forholde oss til den slik den er nå.

Løfshus er klar på at NM kommer til å bli viktig neste sesong.

– Vi vet nok mye om lagene når NM på Gåsbu er ferdig rundt 20. januar neste år.