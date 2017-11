Varsler etterforskning av alle de russiske OL-utøverne: Norge kan få fire nye medaljer

Trd.by-lesernes villeste opplevelser: Sanna og Stig møtte Game of Thrones-stjerne

Sundby kan få to bronsemedaljer etter Legkov-disk: – Dette er trist for langrennssporten

Klæbo gikk på to smeller etter eventyrsesongen: - Jeg var ikke flink nok til å si nei

Den russiske profilen er utestengt på livstid – om to uker kan han stå på startstreken i Sverige

SOHR: Assads hær gjenerobrer syrisk by fra IS

Saken oppdateres.

Etter diskingen av Aleksandr Legkov på alle øvelsene fra Sotsji-OL i 2014, er det Maksim Vylegzjanin som for øyeblikket står som seiersherre på 50-kilometeren. Det er en plass han ikke er sikker på at han vil beholde så lenge.

– Når jeg ser hva slags dom de har fått, kan jeg forvente det samme, sier Vylegzjanin til den russiske avisen sports.ru.

Vylegzjanin er en av de seks russiske utøverne som ble suspendert etter avsløringene i McLaren-rapporten i desember i fjor. Onsdag – samme dag som IOC-dommen mot de to lagkameratene kom – ble suspensjonen opphevet.

Utvider etterforskningen

I etterkant av IOC-dommen mot Legkov og Belov som ble offentliggjort onsdag kveld, varsler IOC at de nå utvider søket etter dopingsyndere i den russiske idrettsleiren.

– Oswald-kommisjonen undersøker de 28 utøverne som er nevnt i McLaren-rapporten. Dette søket er utvidet til at prøvene til alle russiske deltagere fra Sotsji-OL skal undersøkes, sier det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen til Dagbladet.

Det betyr at alle de 33 russiske medaljene blir etterforsket nærmere. Dersom kommisjonen gjør ytterligere funn, kan det bety at det blir mange nye medaljører, fire år etter lekene i Russland.

For Norges del betyr det at vi kan få fire nye medaljer, og én medalje vil få en gyldnere valør.

Martin Johnsrud Sundby rykket allerede i går opp på bronseplass på 50-kilometeren. Men siden også Ilja Tsjernousov og Maksim Vylegzjanin etterforskes, kan Sundby få sitt første OL-gull i posten.

Med diskingen av Legkov og russernes stafettlag rykker langrennsherrene opp på bronseplass. Det gir Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Chris Jespersen og Eldar Rønning en medalje.

Maksim Vylegzjanin er allerede under etterforskning, og nå granskes også Nikita Kriukov. Sammen tok de sølv i lagsprint. Dersom de blir disket, havner Norge på bronseplass. Det gir Petter Northug og Ola Vigen Hattestad nok en medalje på hylla.

Russernes stafettlag i skiskyting gikk helt til topps. Dersom Aleksej Volkov, Jevgenij Ustjugov, Dmitrij Malysjko eller Anton Sjipulin blir disket, kan det gi norsk bronse på stafetten. Da kan Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen få en fin overraskelse i posten.

De russiske kvinnene kom på sølvplass på skiskytterstafetten. Norge fikk tredjeplassen, og med en russisk diskvalifikasjon kan Fanny Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin Flatland og Tora Berger smykke seg med sølvmedaljer.

Russland tok tilsammen 13 gull-, 11 sølv- og ni bronsemedaljer under Sotsji-OL. De ble mestvinnende nasjon under lekene.

Kristin Kloster Aasen sier til Dagbladet at IOC også vil komme med en begrunnelse for utestengelsen av Belov og Legkov innen kort tid. Russerne har sagt at de vil anke avgjørelsene.

– Trist

Sundby er på samling i Val Senales, men har i mediene lest om IOCs avgjørelse om å diskvalifisere to russiske langrennsløpere fra Sotsji-OL på grunn av doping.

– Dette er bare trist for langrennssporten, uansett hva konklusjonen i sakene blir. Hvis det ender med at jeg mottar olympiske medaljer, har jeg ingen glede av dem med dette bakteppet, sier Sundby i en pressemelding fra Norges Skiforbund ifølge NTB.

Også skipresident Erik Røste bruker ordet trist.

– Vi kjenner ikke detaljene og har kun informasjon gjennom mediene, men dette er uansett en trist og nedslående dag for internasjonal skisport. Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.

– Nå har de involverte allerede uttalt at de vil anke dommene, og vi håper det vil komme en endelig avgjørelse så raskt som mulig, sier han.