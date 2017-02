Bjørgen skjønner lite av Johaug-dommen: - Det er tullete, rett og slett

Saken oppdateres.

– Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Marit Bjørgen til NRK i Davos tirsdag.

I forrige kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.

Bjørgen skjønner lite av at dommen når Johaug først blir trodd på at hun ikke har jukset bevisst, og at dosen hun hadde av det forbudte stoffet clostebol i kroppen heller ikke har hatt noen prestasjonsfremmende effekt.

– Therese blir trodd, hun har vært uheldig og fått det i seg gjennom en salve hun har på leppene. Likevel får hun 13 måneder. Det sier litt om rettssikkerheten vår. Vi har ingen ting å stille opp med, sier Bjørgen, som selv har besøkt Johaug i løpet av vinteren.

– De skjønner saken hennes, men uansett får du 13 måneder og mister alt du har rundt deg, dine lagvenninner og muligheten til å bruke Olympiatoppen, sier hun.

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

(©NTB)