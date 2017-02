Derfor har Sundby ventet med å signere anti-dopingoppropet

Saken oppdateres.

Amerikanske Kikkan Randall tok tidligere i sesongen initiativet til et opprop blant langrennsløperne med krav om en renere idrett.

Over hundre utøvere har signert oppropet, men så langt har det ikke fått signaturen til Martin Johnsrud Sundby.

Nå forteller han til TV 2 hvorfor han ikke har skrevet under enda.

– Jeg forklarer gjerne hvorfor jeg har ventet. I kjølvannet av min egen sak og det jeg selv har opplevd og erfart og måten jeg er behandlet på, så vil jeg ha et tilleggspunkt i oppropet som handler om rettssikkerhet for utøverne. Og her blir det jus, og det tar sin tid å få skrevet. Derfor har jeg ventet, sier han til TV 2.

Han mener han fikk en røff og urettferdig behandling under dopingsaken sommeren 2016, og vil bidra med den erfaringen til å øke rettssikkerheten for andre utøvere.

Sundby ble utestengt i to måneder etter at det kom frem at han hadde tatt for store mengder av astmamedisinen han bruker.

Marit Bjørgen ventet også lenge før hun skrev under oppropet. Hun ble betenkt etter dopingsakene i 2016.

– Jeg vil selvsagt ha enn renere idrett, men jeg har gjort meg mine tanker etter de to sakene vi hadde i norsk langrenn i fjor. Jeg synes jo at Therese får for streng straff med tanke på det hun har gjort, sier hun til TV 2.

Hun vil likevel at antidopingarbeidet skal styrkes, så hun skrev under.