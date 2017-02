Nå er Charlotte Kalla historisk i Sverige

Saken oppdateres.

Charlotte Kalla vant sitt 23. individuelle svenske mesterskap med seieren på 10-kilometeren i dag.

Ida Ingemarsdotter sikret sølvet med Jonna Sundling på bronseplass, men de var ikke i nærheten av å kunne true Kalla.

- Jeg hadde en veldig god følelse i kroppen, kommenterte Kalla etter milløpet på Hällåsen i Söderhamn.

På mennenes 15 kilometer ble det overraskende seier til Emil Jönsson, som slo Daniel Richardsson med 2,5 sekund og Simon Andersson med 11 sekunder.

Han sikret det aller første SM-gullet til Anna & Emil Sportklubb, klubben han har stiftet med samboer Anna Haag.

Alene på topp

Kalla er på sin side alene på gulltoppen i svensk kvinnelangrenn. Hun delte førsteplassen med Antonina Ordina før onsdagens seier. Det tok Kalla ti år å sikre den historiske seieren, for hun vant sine første gull i svensk mesterskapssammenheng i Åsarna i 2007.

Onsdag var hun 1.08 minutter foran Ingemarsdotter, mens Sundling var ytterligere 19 sekunder bak. Kalla ledet fra start til mål og så seg aldri tilbake.

I tankene hadde hun nok VM i Lahti, som er cirka tre uker unna. Nettopp 10-kilometeren er en av distansene hvor Kalla har store muligheter.

- Det gjelder å være med fra start på 10-kilometeren. Åpningsfarten må være høy, og så gjelder det å holde helt til mål, sa hun etter seieren i Söderhamn.

Mer å gå på

Kalla ville ikke legge for stor vekt på at hun hadde god margin til løperne bak seg i onsdagens mesterskap.

- Det er ikke mer enn et par dager siden jeg ble slått med mer enn minuttet av Bjørgen og co. i Falun. Det er godt å vite at det fortsatt er tid til å forbedre formen, og jeg er overbevist om at jeg har en del mer å gå på, sa Kalla.

Anna Haag var tilbake etter å ha slitt med en lei forkjølelse. Hun endte på sjetteplass i sitt første renn siden desember.

- Det var ikke helt håpløst, mente Haag som håper på en plass i den svenske VM-troppen. Laget blir tatt ut søndag.

(©NTB)