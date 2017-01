To av tre Northug-brødre tilbake for fullt: Til Lahti for å kjempe om VM-plass

Saken oppdateres.

Kometen Johannes Høsflot Klæbo var det lite å gjøre med i Strindheimstafetten. Men rett bak vistes det at i hvert fall to av tre Northug-brødre er i langrennsform.

- Jeg synes det så greit ut for både Tomas og Even. Stafetten ble en fin gjennomkjøring før Skandinavisk Cup i Lahti til helga, sier sportslig leder i Strindheim, Ole Thonstad.

Etter – i likhet med storebror Petter - å ha vært plaget med overbelasting etter høydeoppholdet i Val Senales i oktober, er Tomas Northug nå meldt tilbake i slag.

I finalen i Falun

Tomas og lillebror Even, som er den i Northug-klanen som har vært i gang hele sesongen, gikk hver sin etappe for Strindheim under den tradisjonsrike Strindheimstafetten nyttårsaften.

Begge fikk de svarene de behøvde før den svært viktige sprinten i VM-traseen i Lahti neste helg.

Det er Skandinavisk Cup, og uttaksrenn to av totalt fem før VM i februar. Med andre ord: Det må leveres i Finland om VM-drømmen skal holdes i live.

- De har trent godt i romjula begge to. Og alt står ikke og faller på sprinten i Lahti. Det er flere sjanser igjen, blant annet NM. Så vet vi at det er veldig mange gode med i sprint i Skandinavisk cup for tiden. Men vi forventer at Tomas (som var i VM-finalen i Falun i 2015) og Even skal være med og kjempe langt der oppe, sier Thonstad.

Den sportslige lederen hadde nok håpet å se et spurtoppgjør mellom Even Northug og Byåsens Johannes Høsflot Klæbo på sisteetappen i stafetten.

Men Høsflot Klæbo gikk ut med ei brukbar luke fra, og dro på så hardt at det i stedet ble en kamp mellom Strindheim og Henning om andreplassen.

Varden vant kvinneklassen

Det spurtoppgjøret vant Even, mot Erik Lorentsen. Tomas gikk førsteetappen for Strindheim, og hadde tredje beste tid på sin etappe.

I kvinneklassen vant Varden stafetten, foran Strindheim og Strindheims andrelag.