«Det gjør vondt å straffe Therese Johaug mer nå»

Det er lett å føle med skiprinsessen fra Os i Østerdal. Hun blir straffet for å gjøre som de aller fleste av oss, hun stoler fullt og helt på legen sin. Jeg går i hvert fall ikke hjem og sjekker bivirkningene av medisinen jeg tar ut på apoteket, selv om jeg kanskje burde gjort det. Hva mer kan man forlange av Therese Johaug enn at hun spør en ekspert om råd? Viser hun ikke aktsomhet ved å spørre en lege med høy troverdighet. Kan man forlange mer? Kunne hun handlet annerledes?

Vi må akseptere at idrettens rettspraksis er meget streng, og må være det for å beskytte en ren og fair idrett. Det hjelper ikke å gjemme seg bak et litt sprikende norsk regelverk. Det er Wada som legger premissene, og Wada-koden som gjelder.

For å unngå at utøvere slipper unna ved å skylde på trenere og leger, er alt ansvar lagt på utøveren selv.

Niels Kjær hamret inn utøverens personlige ansvar for hva hun tilfører kroppen. En tilsynelatende uskyldig salve kan ha farlige ingredienser. Anabole steroider er alvorlige dopingmidler. Det fritar ingen for straff at man har spurt legen. Mens aktor prosederte det harde budskap søkte Therese Johaug trøst i å veksle blikk med familien på første benk.

Selvfølgelig kjennes det tungt og urettferdig å få beskjed om at hun ikke hadde vært aktsom nok. Det ble også brukt mot henne at hun ikke hadde gjennomført kurset «Ren Utøver».

Wadas utgangspunkt er at alle dopingsaker kan unngås. Niels Kiær la vekt på at denne hadde vært lett å unngå ved å lese hva som sto på emballasjen. Ordet clostebol, og de fleste fremmede ord som ender på bol, burde fått varsellampene til å lyse.

Sundby-saken, som også handlet om at utøveren gjorde feil i å stole fullt og fast på legen, burde gjort andre norske utøvere mer på vakt. Disse to sakene er et kraftig varsko til norsk idrett om at årvåkenheten må skjerpes, ellers risikerer vi flere ubehagelige dopingsaker.

Therese Johaugs forsvarer erkjenner at hun har skyld, så det saken handler om er graden av skyld, og dermed straffeutmålingen som vil komme i løpet av noen uker. Antidoping Norge er innrømmer henne en mindre grad av skyld. Derfor plusser de på bare to måneder fra den laveste grensen som er 12 måneder. Det er her vi får en følelse av at partene manøvrerer mot en taktisk dom. 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.

Snill behandling av sine egne, er en vanlig årsak til at Wada anker. Hvis norsk idrett skal beholde sin troverdighet som en foregangsnasjon i antidopingarbeidet, tåler vi ikke enda en anke for lav straff, eller frifinnelse som i Sundby-saken. Dette er også politikk, selv om det tilligger dommernes oppgave. Høringen har vært en belastning på toppen av mange andre for Therese Johaug som har blitt vant til hyllest og feiring mer enn kritikk og nederlag. Hun har allerede mistet en konkurransesesong, hennes omdømme er belastet og dopingsaken vil hun måtte leve med. Hun taper mye penger, er utestengt fra sitt fellesskap i idretten og hevder å ha mistet mye av skigleden. Vi kan ønske en frifinnelse, men det vil bare utløse en ny og kald rettsprosess der ingen spør om hvor troverdig lege Finn Bendiksen er.

Johaug-saken kan ha mange nyttige sideeffekter. Vi nordmenn kan med fordel være litt mer ydmyke til andre nasjoner og utøveres forklaringer. Norsk idrett har fått en skikkelig «wakeup-call» og mange fler vil bruke Wadas dopingapp etter dette. Takket være Therese Johaugs modige beslutning om å holde en åpen høring, har folk flest har fått ny innsikt og forståelse for dopingproblematikken. Therese Johaug er helt renvasket for alle mistanker om bevisst doping, og vil få tilgivelse. Med et vellykket comeback kan hun se frem til å bli mer folkekjær og populær enn noensinne.