«IOC må snu alle steiner for å frikjenne Usain Bolt for mistanke»

Saken oppdateres.

IOC sliter med å forsvare at de legger vekk en rekke positive dopingprøver. Saken omfatter sprintere fra land i Karibien, deriblant Jamaica, som fikk positivt utslag på retesting av sine prøver fra OL i Beijing i 2008.

Jamaica er kjent for å ha et dopingproblem samtidig som nasjonen har oppsiktsvekkende gode resultater på korte distanser i friidrett. Av den grunn burde det være ekstra viktig å komme til bunns i denne saken.

Det er mange ting her som rokker ved IOCs troverdighet. Først forsøkte IOC å hemmeligholde de positive testene. Det neste er forklaringen på at de ikke vil gå videre med saken. Etter at den polske kajakkpadleren Adam Seroczynski ble dømt for doping på det samme stoffet etter en retest i fjor, høres det merkelig ut at nye positive tester dyttes ned i glemselens skuff.

Det var den tyske journalisten Hajo Seppelt som avslørte at en rekke utøvere hadde testet positivt på clenbuterol, deriblant flere mannlige sprintere fra Jamaica, uten at det ble omtalt eller reagert på av IOC og WADA. Ingen utøvere er navngitt så langt.

IOC benekter at de forsøker å skjule positive prøver. Etter som WADA ikke fant noe mønster som tyder på doping, valgte de ikke å ta saken videre. Innholdet av det forbudte stoffet var så lavt at man kan mistenke at det kommer fra forurenset mat.

Den spanske syklisten Alberto Contador skyldte på biffen han hadde spist da han testet positivt på det samme stoffet. Contador ble ikke trodd og sonet to års utestengelse i tillegg til at han mistet seieren i Tour de France.

For noen dopingmidler opererer WADA med grenseverdier. Det vil si at stoffet betraktes som doping først når verdien overstiger en gitt grense. Den regelen gjelder ikke for clenbuterol. WADA går dermed på akkord med sine egne regler og prinsipper.

Stoffet clenbuterol forsvinner gradvis ut av kroppen slik at en stor tilført dose kan se ut som en liten dose når den er tatt lang tid før dopingtesten. Det er umulig å si hvor lenge stoffet har vært i kroppen. WADA sliter med å forsvare at mengde og kvantitet teller i en sak og ikke i en annen.

Clenbuterol brukes i husdyravl for å fremme veksten hos kjøttproduserende dyr. Stoffet brukes i Kina, men i forbindelse med OL fløy Jamaica inn kjøtt som ble tilberedte av egne kokker. IOC testet matprodukter fordi risikoen for forurensing var kjent.

IOC forsøker å fortelle oss at vi må tro dem på utøverne med positive tester er uskyldige selv om de har begått regelbrudd. Med den forklaringen setter IOC troverdigheten til hele systemet sitt i prøve.

Det er vanskelig å fjerne mistanken om at listen av utøvere som kan bli fratatt sine medaljer, er for viktig for idretten. Hvis Usain Bolt, også omtalt som «idrettens konge», er blant utøverne med positiv test på svært små verdier med clebuterol, skjønner vi IOC vegrer seg for å ta saken videre.

Uansett hva som skjer, rokker denne saken med troverdigheten til IOC og WADA. Der saken står nå, vil den uvilkårlig kaste mistanke over både konger og dronninger.

Det eneste rette er å snu alle stener i jakten på sannheten.