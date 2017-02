«Ingenting ulovlig eller uforsvarlig. Og likevel sitter skiforbundet med et dopingproblem.»

Saken oppdateres.

Granskingen av Astmabruken i norsk langrenn kunne neppe ført til bedre resultater for Norges Skiforbund.

Ja, bruken av astmamedsiner har vært medisinsk forsvarlig. Nei, bruken kan ikke regnes som generelt prestasjonsfremmende. Det er heller ingen helsefaglige grunner til å nekte bruk av forstøver, selv om Martin Johnsrud Sundby hadde gjort da han ble tatt for altfor høye verdier av stoffet salbutamol. At Sundby ble et dopingoffer, skyldes feilbruk, eller det som skipresident Erik Røste kalte «en ærlig misforståelse».

De andre gjør det også

Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis.

Kort fortalt: Norske langrennsløpere kan fortsette omtrent som før uten å bli rammet av dopingbestemmelsene.

Men granskingskommisjonen lar ikke være å kritisere.

Den sier at det gir en dårlig signaleffekt overfor yngre løpere å holde på med forstøver, noe som er grunnen til at Sverige ikke bruker det. Dessuten påpeker kommisjonen det uheldige i at det blir oppbevart reseptbelagte medikamenter i den norske smørebussen, til bruk for løperne.

Skiforbundet får også påpekning for uryddig journalføring og uklare rutiner for å utveksle informasjon mellom alle som er innblandet - løpere og støtteapparat.

Enda klarere, i nærheten av refs, er påpekningen av den sviktende oppfølgingen av antidopingprogrammet Ren utøver. Der mener kommisjonen at det må lages en helt ny antidoping-plan, knyttet sammen med nye utøverkontrakter som bedre ivaretar taushetsplikten.

Etterspill må komme?

Kanskje ventet skiledelsen hardere ord enn dette. Men det vil muligens komme når både gransking (astma) og høring (leppesalve) er kommet på avstand.

Da må president og ledelse forsvare hvordan deres to fremste langrennsløpere kunne bli tatt i doping på grunn av legefeil. Kan forklaringen være en annen enn systemsvikt?

For dette spørsmålet har ikke vært drøftet til bunns: Hvordan kunne Skiforbundet la det gå halvannet år fra de ble oppmerksom på Sundby-saken til de innførte bedre rutiner, og da som et hastverksarbeid etter Johaug-saken?

Kunne Therese Johaug-saken vært unngått dersom det var blitt satt i gang et arbeid rett etter at Sundbys ulykke var blitt kjent? Hvis ja, er det svært alvorlig for skiledelsen – fordi saken er svært alvorlig for Johaug og norsk langrennssport.

