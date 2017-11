NFF må bestemme seg om serien skal avgjøres på banen eller ved skrivebordet

- Vi har ikke hatt et større jordskjelv på fastlandet i Norge på over ti år

I høst oppsto en litt kinkig sak der Oslo-klubben Grei fikk stille med en spiller som ikke var spilleberettiget. Selv om det var et soleklart brudd på regelverket, viste Doms- og sanksjonsutvalget i NFF ingen vilje til å rette opp feilen. Konsekvensen ble at KIL/Hemnes damelag rykket ned fra 1. divisjon.

Her er det en masse ubesvarte spørsmål. Ett av dem er dette: Ville NFF opptrådt like arrogant om det handlet om herrefotball?

Regelen er at ingen kan spille kamper for mer enn to lag i løpet av en sesong. Den jenta det her er snakk om spilte for Avaldsnes og Hinna før hun kom til Grei. Oslo fotballkrets ga Grei klarsignal for å bruke spilleren, så Grei kan sies å ha handlet i god tro. Eller kan de det? Det står uttrykkelig i regelverket at klubben selv er ansvarlig for å undersøke spillerens klubbhistorikk.

Da Åsane la inn protest etter å ha blitt slått av Grei, ble den avvist av NFF med begrunnelse i at det forelå «særlige forhold». Hva nå det måtte være …

Det finnes mange eksempler på lignende saker fra årets sesong. Alle får en eller annen form for straff, unntatt Grei.

Her er noen eksempler: Lyn brukte en spiller som hadde karantene fordi han hadde pådratt seg tre gule kort. Lyn ble trukket ett poeng og glapp opprykk fra 3. divisjon. Mo slo Mosjøen 4-0, men brukte en spiller som hadde karantene. Resultatet ble snudd til 0–3 og Mo rykket ned. Trøndelag fotballkrets trakk Ørlands damelag (4.div) syv poeng for bruk av uberettiget spiller – uten at noen hadde lagt ned protest.

Grei spilte fire kamper med den uberettigede spilleren. De fortsatte å bruke spilleren på andrelaget selv etter at Åsane hadde protestert, uten å bli straffet. Om Grei hadde mistet de fire poeng laget vant mot Bossekop og Åsane, ville Oslo-laget rykket ned og ikke KIL/Hemne.

9 av klubbene i 1. divisjon kvinner gikk sammen om en anke. Den ble avvist på arrogant vis av Doms- og sanksjonsutvalget. I et nytt skriv sendte klubbene spørsmål om konkrete og faktiske forhold. Svaret de fikk fra NFF er en studie i arroganse.

Det er mye som skurrer i denne saken, og NFFs ansvarsfraskrivelse gjør at det hoper seg opp med mistanker om urent spill. Hadde det noen betydning for saksbehandlingen at faren til en av Grei-jentene er ansatt i NFF? Hvorfor la Grei press på Åsane for å trekke protesten. Oslo Fotballkrets gir feil i datasystemet skylden for at de ga klarsignal til spilleren. Hvorfor unnlater NFF å besvare konkrete spørsmål? Nå verserer en mistanke om at noen har tuklet med dataene i etterkant.

Mistankene om juks og urent spill er sannsynligvis uberettiget, men de er selvforskyldt. Her er det lett å se at det har vært uryddig saksbehandling både fra Oslo fotballkrets og Doms- og sanksjonsutvalget. Nye momenter lagene tilførte saken ble oversett og konkrete spørsmål ble ikke besvart. Men fremfor alt handler det om at regler er til for å overholdes, og de må gjelde for alle. NFF må vise respekt for at slike saker har store konsekvenser for lagene som er involvert.

I Hemne sliter de med å absorbere nedrykket. Spør du dem om hva de tenker om utfallet hvis KIL/Hemne hadde gjort den samme feilen, kan du tenke deg svaret.