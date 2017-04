– Lillehammer vurderer ny OL-søknad

Saken oppdateres.

VG skriver onsdag morgen at OL-byen fra 1994 ser på muligheten for å arrangere nye leker, kun to og et halvt år etter at Oslos drøm for 2022 ble knust. Lillehammer ser også på muligheten for å få med seg flere av Norges største byer på planene. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim trekkes frem som mulige medarrangører til OL i 2026 eller 2030.

– Det er lurt at et nytt OL er et prosjekt for idretten i hele Norge. Det kan også vært lurt for Lillehammer siden et OL i dag er noe annet enn hva det var i 1994. Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier ordfører og Arbeiderparti-politiker Espen Granberg Johnsen, som understreker at kommunen ikke har tatt stilling til om de skal gå videre med søknaden.

Kommunen skal ha betalt 300.000 kroner for en 100 sider lang rapport fra et konsulentselskap, men den tar ikke stilling til om Lillehammer bør søke på nytt eller ikke.

IOC-medlem Gerhard Heiberg har også kommet med råd.

– Jeg synes initiativet til Lillehammer er veldig bra, og har vært der oppe for å bidra med synspunkter som kan gjøre det mer attraktivt å gå videre med prosessen, sier han.

Heiberg innser at enkelte kan bli provoserte over et nytt forsøk på å få OL etter at det ble sagt nei til både Tromsø og Oslo, men mener man bør se an mulighetene.

– Vi må likevel kunne diskutere dette når det har kommet nye muligheter for hvordan et OL kan arrangeres. Norge stiller ualminnelig sterkt med en søknad fra Lillehammer. Alle kjenner suksessen fra 1994 og ungdoms-OL-suksessen fra 2016. Medlemmene i IOC vet det blir en stor suksess, sier Heiberg til avisen.

Idrettspresident Tom Tvedt er kjent med interessen.

– Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som roper på et stort initiativ om dette akkurat nå. Søknadsprosessene i tilknytning til kandidaturene til Tromsø og Oslo var tøffe for idrettsbevegelsen og Norge, sier Tvedt til VG.