Utenlandsk spillreklame kan kuppe OL-sendingene. Det bekymret norsk idrett.

Norsk IOC-medlem betenkt over at ingen har søkt vinter-OL: – Må være ærlig og si at dette er krevende

Saken oppdateres.

– Det er et dilemma, jeg liker det ikke, men jeg tror ikke jeg kan gjøre noe med det, sier sjefen for Olympiatoppen Tore Øvrebø om muligheten for at såkalt norske OL-øvelser blir avbrutt av reklame for spillelskaper.

Onsdag presenterte Discovery Norge sin OL-satsing for mediene. Den tredje største TV-kanalen i Norge fikk en ny eier som satset tøft på å skaffe kanalen sportsrettigheter.

Nå er de klare til å hoppe etter NRK som hadde vinterlekene i alle år frem til TV 2 tok over i Sotsji for fire år siden. Det blir OL døgnet rundt på en rekke kanaler.

Sender ikke fra Norge

For første gang skal deler av OL sendes på TV-kanaler som ikke har Norge som sendested. Noen signaler sendes ut fra Storbritannia. Det betyr en ny situasjon både for TV-seere, men også for annonsører. Plutselig kan det dukke opp reklame for utenlandske spillselskaper i sendinger på kanaler i Discovery-systemet som har utenlandsk sendested.

Discovery Norges moderskip er TV Norge og har sendested Norge. Dermed blir det ikke reklame for spilleselskaper på mange av de viktigste øvelsene. Men på Eurosport-kanalene er det fortsatt mulig. Mange OL-øvelser vil bli vist på disse kanalene.

NIF ønsker et svar

Nils Røine, som er informasjonssjef i Norges idrettsforbund, sier at forbundet har bedt om en orientering fra Discovery om reklame fra utenlandske spilleselskaper under OL.

– Vi har foreløpig ikke fått den orienteringen. Idrettsforbundets holdning til reklame for utenlandske selskaper skulle være viden kjent. Dette ønsker vi ikke, sier Røine.

Sjefen for Discovery Norge, Tine Austvoll Jensen, utelukker slett ikke at de kommer til å selge reklametid til utenlandske spillselskaper også i OL-sendingene.

– En del av inntektene til Discovery kommer fra spilleselskapene. Har det vært føringer på at reklame for spilleselskaper ikke kan kjøres under OL-øvelser?

– Vi har mange inntektsstrømmer, og på Eurosport-kanalene våre har vi inntekter fra TV-distributører, fra strømmetjenester og vi har inntekter fra reklame. Og så er det en del av annonseinntektene våre er som er såkalt bettingrelaterte for noen av kanalene. Når det kommer til OL så er det klart at vi kommer til å ha annonser i deler av våre flater, men jeg kan ikke gå inn i detalj på det i dag.

– Det kommer altså å være reklame for utenlandske spilleselskaper innenfor det totale OL-produktet deres?

– Det kan jeg ikke gå i detalj på i dag. Vi forholder oss til lover og regler i Norge.

– Hvis dere forholder dere til regler i landet dere sender fra, så kan dere sende reklame for spillselskaper midt i en langrennsøvelse?

– Vi forholder oss til lover og regler i Norge og de rettighetene vi har kjøpt.

– Så det betyr at Maria Casino kan havne som annonsør på femmila?

– Jeg skjønner at du fisker etter et svar. Men jeg kan ikke stå her i dag og svare på detaljene rundt hvilke annonseformater som vil ligger hvor. Men jeg tror du kommer til å oppleve det vi gjør som veldig skikkelig.

Overfører store beløp til idretten

Norsk Tipping er en av norsk idretts viktigste sponsorer. Selskapet har delvis monopol på pengespill i Norge. Men deres monopolstilling har i årevis vært truet.

Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge. Det er politisk flertall i Norge for å beholde denne modellen.

Likevel spiller nordmenn for hundrevis av millioner hos selskaper som har sin base og sin virksomhet utenfor Norge. Disse selskapene har ikke lov til å markedsføre sin virksomhet i Norge. Men likevel dukker det opp reklame for utenlandske selskaper som Unibet, Betsson, Maria Casino med mange flere på TV-stasjoner som sender på norsk til Norge.

De kan gjøre det så lenge de sender fra et land som tillater reklame for spillelskaper. Det gjør Viasat-kanalene og noen av Discovery-kanalene.

I Norsk Tipping er de ikke akkurat ovebegeistret over det som kan skje under OL.

– Dette er noe Norsk Tipping ikke får styrt. På generelt grunnlag mener Norsk Tipping det er uheldig at reklame fra uregulerte aktører publiseres til norske forbrukere. Siden spill har en negativ side relatert til spillavhengighet, har politikerne besluttet at utenlandske aktører ikke skal markedsføre seg i Norge. Det er norske tilsynsmyndigheter som må svare på hvordan forbudet håndheves, skriver kommunikasjonsidrektør Tonje Sagstuen i en epost til Aftenposten.

Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.

Norsk Tipping har ennå ikke utarbeidet markedsplaner for februar 2018 og OL-perioden og vet ennå ikke om de kommer til å kjøpre reklametid på Discoverys kanaler.