Brakk ryggen på tre steder, så ble den norske utøveren borte: – Han har hatt ekstremt flaks

– Det har vært litt dramatisk, det har jo det. Det har egentlig gått veldig bra. Alt i alt har jeg vært heldig.

Det sier Alexander Nyberg (25) fra sykesengen i Tyskland. Enduroutøveren har fått konstatert tre brudd i ryggen etter et dramatisk fall i helgens EM-runde. Men utfallet kunne vært langt mer alvorlig, mener landslagstrener i enduro, Pål Anders Ullevålseter.

– Han har hatt ekstremt flaks. Når du har tre brudd i ryggen, men slipper å operere og fingre og tær fungerer, bør du egentlig heise flagget, sier han.

– Klarte ikke å få i meg luft

På en fartsprøve i Tyskland lørdag gikk Nyberg rundt da han skulle over en tømmerstokk. Motorsportutøveren fikk en voldsom luftetur.

– Jeg gikk hvert fall et par rundt et runder. Jeg fikk en skikkelig flytur og landet sånn halvveis på ryggen, sier 25-åringen om fallet.

Etter det brutale sammenstøtet med bakken, fulgte noen smertefulle minutter for Nyberg.

– Jeg klarte ikke å få i meg noe luft. Det var det verste sånn til å begynne med. Så fikk jeg puste litt etter hvert, og da var det vondt overalt egentlig, sier han.

Fra å ha ligget skadet i løypen, ble 25-åringen plutselig «borte». Han var ikke der da hjelpemannskapet dukket opp. Istedenfor tuslet han plutselig inn i målområdet en snau time senere.

– Vanligvis kommer det noen, men de kom aldri. Da tok jeg beina fatt og begynte å gå. Hadde jeg ventet ti minutter til, så hadde de sikkert funnet meg der jeg lå, sier Nyberg.

– Akkurat da han hadde begynt å gå, kom hjelpemannskapet. Det ble en leteaksjon frem til han dukket opp tre kvarter etterpå i målområdet, sier landslagssjefen.

Slipper operasjon

Å ta beina fatt med tre brudd i ryggen høres brutalt ut for folk flest.

– Det høres ekstremt ut for meg også, men han er en harding han her, sier Ullevålseter.

Nyberg lå på 13. plass i EM-sammendraget før runden i Tyskland. Det blir ikke flere konkurranser denne sesongen, men 25-åringen er ved godt mot etter å ha fått gode nyheter på sykehuset.

– Jeg slipper operasjon, og jeg hadde en første gåturen for tre kvarter siden. Ting fungerer for så vidt bra, hvert fall foreløpig, så regner jeg med å bli sendt hjem i løpet av uken, sier Nyberg.

Sesongen er over for nå. Og det er foreløpig for tidlig å si hva som skjer videre. Men 25-åringen er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Først og fremst må jeg bli frisk igjen, så må jeg se hvordan det går. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før jeg er helt tilbake igjen, men jeg ser for meg at jeg mest sannsynlig kommer til å fortsette.