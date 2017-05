Hell-VM mangler 50 frivillige

Saken oppdateres.

Trondheim: – Vi har telt opp og mangler fortsatt en del frivillige til vakthold, sier ansvarlig for funksjonærene, Katarina Hoff i en pressemelding.

9.–11. juni arrangerer Hell den årlige VM-runden i rallycross.

Tallenes tale er at det mangler femti frivillige til vakthold. De ønsker at personer som har sittet litt på gjerdet, kan melde seg som frivillig slik at arrangøren får gjennomført et sikkert og godt arrangement.

– Alle over 18 år kan hjelpe til. De som bidrar under VM-helgen får mat og T-skjorte, samt billett til VM-festen, skriver de og håper mange frivillige tar kontakt.

Det er rekordmange som har meldt seg på til årets VM-runde. Hele 55 biler er påmeldt.

Og på startlisten finner vi kjente navn som Petter og Henning Solberg, Ken Block, Mattias Ekström, Sebastian Löeb og Niclas Grönholm.

Sistnevnte er sønn av Marcus Grönholm som har vunnet VM i rallycross to ganger, henholdsvis 2000 og 2002.

Noen vil kanskje huske Grönholm for hans udødelige kommentar etter et løp i Tyrkia i 2004. Grönholms kartleser, Timo Rautiainen ble skadet av noe som penetrerte setet hans etter de hadde kjørt over en stang av stål. Da sa Grönholm følgende:

– Vi måtte stoppe for det kom noe gjennom setet til Timo. Opp i rumpen til Timo.

Duoen fullførte løpet og kom på andreplass bak Sebastian Löeb, som fortsatt er aktiv og skal til Hell.