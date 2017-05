Lavrans Solli har vært en av Norges beste svømmere. Nå prøver han seg på et helt nytt område.

Saken oppdateres.

Så sent som i mars deltok 24-åringen i svømme-NM i Bergen. Da ble det sølv- og bronse i stafett, sammen med laget i Bærumsvømmerne.

Den tidligere OL-deltageren er ikke lenger like tent på å stå opp klokken 05.00 hver morgen for å dra på trening.

Ettbarnsfaren har heller sagt ja til andre oppdrag, som å være modell, og å delta på Farmen Kjendis.

Solli fikk mye ut av oppholdet på gården, og mange nye forbindelser i konkurransen som Lothepus vant til slutt.

Roadracing er det nye

Sist helg satte Solli seg på en motorsykkel og tok lisens i roadracing. Den sporten foregår på asfalt, og han fikk prøve seg på Vålerbanen. Den tidligere europamesteren Helge Spjeldnes (37) var trener.

På en Honda SBR 600 RR gikk det etter hvert unna.

– Vi tok det med ro i starten, men jeg merket jo godt at han er et konkurransemenneske, sier Spjeldnes.

Solli har kjørt motorsykkel tidligere, da på vei.

– Jeg har en svigerfar som er tent på denne idretten, forteller Solli selv.

Og dermed fikk den yngre lyst til å prøve seg.

– Det går ganske mye fortere enn svømming, kommer det fra Solli.

Han har en god karrière som toppidrettsutøver, med medalje fra ungdoms-OL og Norges beste svømmer under OL i London.

Har trappet ned på svømmingen

Solli var lenge Norges beste ryggsvømmer og hevdet seg bra ute. Han har pratet om comeback etter en pause, men nå virker det som om det er langt unna.

– Det å kjøre roadracing er virkelig gøy, men det koster også mye. Det er dyrere med motorsykkel enn med speedo, ler Solli.

Han sikter til den lille badebuksen som mannlige svømmere benytter.

Denne gangen fikk bergenseren låne sykkelen av Spjeldnes.

– Jeg følte virkelig at det gikk unna, selv om min fart er langt unna det han er vant til. Jeg tror jeg hadde et snitt på 110 km/t på rundene. Det viktigste var å kjøre riktig, og ta de rette valgene, forteller ex-svømmeren.

– Har svømming og roadracing noe til felles?

– Det måtte jo være at det er et lite miljø begge steder, og at utøvere enten de kjører eller svømmer er like målbevisste. Dessuten er det like slitsom å holde på med roadracing som å svømme. Man sitter ikke på sykkelen, men legger seg nedpå i hver sving. Det er tungt og krever kondisjon.

– Har du hatt en liten fartsjeger i deg fra tidligere?

– Både ja og nei, men jeg har ikke vært i nærheten av dette. Jeg har kjørt så mye sykkel at jeg i alle fall ikke trenger å prestere eller kjøre fort på veien.

Får skryt av treneren

Solli ble imponert over treneren, de sporvalgene han tok, og den farten han kom opp i.

– Det er morsomt å finne noe annet å drive med. Jeg hadde ikke trodd at roadracing skulle være så gøy. Og det var heldigvis tryggere når alle kjørte samme vei.

Solli har tidligere også kjørt bil på bane, blant annet på Rudskogen.

Helge Spjeldnes sier at Solli ikke hadde noen å problemer med å klare lisensen.

– Vi begynte jo pent og pyntelig, men da det ble friere, dro han til. Jeg så at konkurranseinstinktet kom frem. Da var det om å gjøre å komme forbi de som lå foran, sier 37-åringen, og legger til:

– Du merker fort at det er forskjell på folk. Noen hører ekstra godt etter og er veldig interessert i å bli bedre. Lavrans er en sånn type.

Dyrt hvis du skal satse

Lisenskurset og treningen var i regi av Solør MC-klubb. Solli kan gjerne tenke seg å kjøre mer, og delta i løp. Men det koster noen kroner å få et opplegg på plass.

– Mange bruker opp mot 300.000 i sesongen, og noen enda mer. Men det går absolutt an å gjøre det billigere. Ikke minst i oppstartfasen, opplyser Spjeldnes.

Han skal selv kjøre første NM-runde om snaue 14 dager.

Spjeldnes tok EM-gull i 2007 nettopp i 600 kubikk-klassen. Han har hatt noen års pause, men kom tilbake i 2015. Da ble han norgesmester i 600. Nå kjører veteranen fra Otta, bosatt på Hønefoss, i Supebike-klassen. Da er det 1000-kubikk som gjelder.

Han ble nummer tre i den klassen i fjor. Carl Bertehlsen, som vant, skal trolig kjøre i Tyskland den helgen.