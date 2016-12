Carlsen så på Premier League - midt i VM: - Dette er ingen ferie

Saken oppdateres.

– Det er 13 runder igjen. Det er det positive, sa Magnus Carlsen til NRK.

Sjakkstjernen smilte tappert, men fant lite positivt i sitt eget spill. Han hadde nettopp tapt for første gang på 18 partier i hurtigsjakk-VM.

Sist gang Carlsen tapte, var det mot selveste Viswanathan Anand i 2014. Denne gangen var det mot en langt mindre merittert spiller, Levan Pentsulaia fra Georgia.

Carlsen var klart på etterskudd, med 0,5 av 2 poeng etter to partier. Carlsen, som har feriert i Australia siden New York-VM, innrømmet at han ikke hadde funnet frem til godfølelsen.

– Krisestart

– Krisestart, var dommen fra norgestoer Jon Ludvig Hammer på Twitter.

Verdensmesteren hadde gjort seg avhengig av en snuoperasjon. Og den kom. I de to neste rundene ble Cristóbal Henríquez Villagra fra Chile og argentineren Diego Flores beseiret.

I det femte partiet møtte Carlsen sin første skikkelige verdensklassespiller: Ernesto Inarkiev fra Russland.

Det endte med flere gode nyheter. Carlsen presset Inarkiev, og russeren tapte til slutt på tid.

– Det var absolutt en taktikk å spille to mot én, sa Carlsen til NRK, i henvisning til ham selv og klokken mot Inarkiev.

Det er Anton Korobov fra Ukraina (5 poeng) og Levon Aronian fra Armenia (4,5 poeng) som leder an i turneringen. Carlsen står med 3,5 av 5 poeng. Da Carlsen vant hurtigsjakk-VM i fjor, hadde han 4 av 5 poeng etter første dag.

– De to forrige gangene har jeg stått med 4 av 5, så jeg må finne en eller annen måte å ta igjen det halve poenget, sier Carlsen.

Så på fotball

Lyn- og hurtigsjakk er sett på som mye mindre høytidelig enn langsjakk. Og det var åpenbart på Carlsen at spenningen var en helt annen enn den var i New York.

– Det er absolutt ikke ferie. Men skuldrene er litt mer senket på den første dagen, siden det ikke avgjøres da. Men du får nok se meg i mer kampmodus de neste dagene, sier Carlsen.

Carlsen så ikke ut til å ta den skuffende starten veldig tungt. Gjennom hele dagen var han tilsynelatende i perlehumør. Overfor NRK avslørte Henrik Carlsen at sønnen hadde brukt en av pausene til å se på fotball - trolig den tradisjonsrike Boxing Day-runden i Premier League.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, etter at han vant VM i Berlin i fjor. Hurtigsjakk-VM fortsetter allerede tirsdag, før turneringen avgjøres med de fem siste partiene onsdag.

Torsdag og fredag spilles VM i lynsjakk.

Magnus Carlsens resultater mandag:

Hvite brikker mot Shekhar Ganguly: Remis

Sorte brikker mot Levan Pantsulaia: Tap

Hvite brikker mot Cristóbal Henríquez Villagra: Seier

Sorte brikker mot Diego Flores: Seier

Hvite brikker mot Ernesto Inarkiev: Seier