Carlsen slo tilbake i dramatisk parti - innrømmer at han mistet kontrollen

Saken oppdateres.

2. juledag startet Magnus Carlsen jakten på VM-tittelen i hurtigsjakk i Qatar.

Det første partiet så lenge an til å ende med et svært skuffende tap mot inderen Shekhar Ganguly. Carlsen fant imidlertid et offertrekk som tvang frem remis - når alt håp så ut til å være ute.

– Det kom helt ut av kontroll, sier Carlsen til NRK.

Carlsen var langt fra den eneste av favorittene som kom dårlig ut. Blant annet tapte Sergej Karjakin for svenske Nils Grandelius.

Overraskende åpning

Carlsen overrasket stort med å spille kongebonden én frem i åpningstrekket. Dette er et svært uvanlig trekk på toppnivå. Riktignok er det vanlig å variere mer i åpningene når det er kortere betenkningstid.

– Et veldig uvanlig åpningstrekk, sa Torstein Bae i NRK-studio.

– Det er ikke et trekk man ser i det hele tatt, men har gjelder det å få motstanderen bort fra kjente baner, la han til.

Spilte aggressivt

Senere valgte Carlsen å fosse frem med bøndene på kongefløyen (høyre side av brettet fra hvits perspektiv). Internasjonal mester og sjakkekspert Torstein Bae mente verdensmesteren spilte dristig.

– Her går han for å feie Ganguly av brettet etter kanskje bare 15–20 trekk, sa Torstein Bae i NRK-studio.

Carlsen fikk snart en betydelig fordel, men så gikk noe galt. Sjakkcomputernes vurderinger begynte å svinge kraftig i inderens favør etter nordmannens 26. trekk.

– Ojoj. Carlsen er i seriøs trøbbel. Dette ser skikkelig dårlig ut, skrev sjakkspiller og mannen bak nettstedet Matt og Patt Tarjei Joten Svensen på sin Twitter-konto .

Begge spillere var imidlertid under stort tidspress. Ganguly klarte ikke å finne den vinnende fortsettelsen, og Carlsen unnslapp med et nødskrik.

Fire til partier 2. juledag

Ganguly er langt fra den tøffeste motstanderen i Qatar-VM. Han er imidlertid ingen smågutt, og er rangert som Indias femte beste sjakkspiller.

I dag var han altså bare en hårsbredd unna å ryste Carlsen.

Det fortsetter å gå slag i slag på 2. juledag. Det skal spilles fire til hurtigsjakkpartier i løpet av dagen.

Hurtigsjakk-VM fortsetter tirsdag og onsdag, før det er lynsjakk-VM torsdag og fredag.