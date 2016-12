SJAKK-VM DIREKTE: Carlsen tok veldig viktig seier i toppoppgjør

Saken oppdateres.

I dag avgjøres lynsjakk-VM. Før de åtte siste rundene er det kjente fjes i ledelsen: Magnus Carlsen og Sergej Karjakin er de to eneste på 10 poeng.

Mange tror det blir en ny gullduell mellom kamphanene fra New York, men det er også et kobbel av sultne stormestere som følger like bak.

Magnus Carlsen avsluttet gårsdagen med seks poeng på de syv siste partiene.

– Derfor kommer han til å ha godfølelsen, og en Magnus med godfølelse, er bortimot ustoppelig, sier Hammer til Aftenposten.

Her kan du følge VM-innspurten direkte fra klokken 13: