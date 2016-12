Ekspert om Carlsen og Karjakin: - Sjokkerende

Saken oppdateres.

Det hadde gått 30 dager siden de tok hverandre i hendene for siste gang i New York – men nå var de der igjen. Overfor hverandre – kun adskilt av et sjakkbrett.

I runde 5 av lynsjakk-VM barket Magnus Carlsen og Sergej Karjakin sammen igjen.

Det endte med en aldri så liten revansje for Karjakin.

Du kan se hvordan spillerne ligger an etter 12 runder her .

Partiet var lenge jevnt, men så mistet Carlsen dronningen etter det NRK-ekspert Torstein Bae beskrev som en «nybegynnertabbe».

Carlsen kjempet videre, men tapte til slutt.

– Egentlig sjokkerende

Det nederlaget kan potensielt bli avgjørende i gullkampen. For Karjakin og Carlsen er de to store gullfavorittene i Qatar etter dag 1.

Begge er på 10 poeng etter 12 runder. Det er 1,5 poeng ned til forfølgerne. Carlsen spilte seg inn i tetsjiktet på glimrende vis, med seks seire på de siste syv partiene.

– Jeg forventer alltid kvalitet fra Magnus. I hurtigsjakken var jeg, om noe, skuffet. Men i dag viste han gode, gamle takter, sier Jon Ludvig Hammer, Norges nest beste spiller og en god venn av verdensmesteren.

– Magnus har spilt så bra, at det egentlig er sjokkerende at han ikke leder turneringen. Både Karjakin og Carlsen viste klasse i dag.

- Må fokusere på mitt

Dermed venter et kappløp mellom rivalene fredag. Underveis i turneringen torsdag avviste imidlertid Carlsen at han lar seg stresse av Karjakins fremgang.

Carlsen lå også helt i teten etter første dag av lynsjakk-VM i fjor. Da kollapset imidlertid Carlsen, og endte til slutt på en sjetteplass. Det gjør at han ikke tar av etter torsdagens glimrende prestasjoner.

- Det er veldig bra, men jeg vet det er mange gode bak meg, og jeg må spille mot alle de beste for å ta det her, sier Carlsen til NRK.

– Bortimot ustoppelig

Jon Ludvig Hammer tror ikke en kollaps ligger i kortene for Carlsen i dag.

- Det som gjorde at han kollapset da, var at han tapte det siste partiet den første dagen (mot Karjakin, journ. anm.), og han klarte ikke å få det ut av hodet. Denne gangen fikk han seks seire og en remis på de siste syv partiene. Derfor kommer han til å ha godfølelsen, og en Magnus med godfølelse, er bortimot ustoppelig, sier Hammer.

– Hvem tror du vinner kappløpet, Carlsen eller Karjakin?

– Carlsen er den beste spilleren, så jeg tror han vinner, sier Hammer.