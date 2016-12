Ekspert om Magnus Carlsens valg: - Et sjansespill

Saken oppdateres.

– Ja, jeg har spilt lynsjakk en gang. Det var på et tog, i 1929.

Mannen bak det berømte sitatet er Mikhail Botvinnik. Russeren var verdensmester i langsjakk i tre perioder på 40-, 50- og 60-tallet. Botvinnik var av den gamle skolen, og var altså ikke spesielt begeistret for lynsjakk.

Men det var fortiden. Nåtidens verdensmester Magnus Carlsen tar både hurtig- og lynsjakk med det største alvor. Derfor tilbringer han julen i Qatar, i et forsøk på å vinne VM i de to «fartsdisiplinene».

– Måten Magnus snakker om lyn- og hurtigsjakk-VM på, øker prestisjen. Han er flink til å snakke disse turneringene opp. For de tidligere verdensmesterne i langsjakk, var det veldig naturlig å bare respektere den tittelen, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Et sjansespill

Carlsen har imidlertid ingen intensjoner om å sole seg i glansen av verdensmestertittelen.

I stedet setter han sin status som sjakkhersker på spill i Qatar. Carlsen vil være verdensmester med alle tre tidskontroller: langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.

– Sånn sett driver Magnus med et større sjansespill, det trygge er å ikke delta i lyn- og hurtigsjakk-VM. Men Magnus deltar, og når han legger så mye i det, øker prestisjen. Det har vært gull verdt for arrangørene at han har vært med flere år på rad, sier Grønn.

– Uten tvil i vinden

Sjakk med kortere betenkningstid er svært populært i sjakklubber verden over, men har ofte blitt sett på som mindre seriøst enn langsjakk.

Flere kjente spillere har til og med argumentert for at man blir dårligere i langsjakk av å spille lynsjakk, der man i større grad handler på instinkt, i stedet for å gruble over trekk i flere minutter. Den legendariske verdensmesteren Bobby Fischer uttalte for eksempel at «lynsjakk dreper idéene dine».

Nå som sjakkturneringer i stadig større grad sendes på tradisjonell TV og nett-TV, har imidlertid lyn- og hurtigsjakk fått en oppsving.

– Det er uten tvil i vinden. Tidligere var det jo rene hobbygrener, og det var lite prestisje knyttet til det, sier Torstein Bae, som skal følge Qatar-VM i NRK-studio.

– Det er noen som mener at hurtigsjakk er sjakkens fremtid, som synes det er det mest publikumsvennlige og best egnet til å fenge et stort publikum. Hvem vet hva som skjer i fremtiden, det ligger nok et like stykke frem i tid, men én dag kan det bli like viktig å være god med kort betekningstid som lang betenkningstid. Det er ingen grunn til at maraton skal være en viktigere øvelse enn 100 meter, begge deler kan være like verdifullt, fortsetter Bae.

Raseriet I Berlin

Før lyn- og hurtigsjakk-VM i Berlin i fjor, hadde Carlsen alle verdensmestertitlene. Og da han innså at lynsjakktittelen var i ferd med å glippe, var det lett å se hvor mye mesterskapet betydde for ham. Etter et tap for Alexander Grisjtsjuk, som til slutt vant lynsjakk-VM, ropte Carlsen ut i lokalet i sinne mens andre partier fortsatt pågikk.

Carlsen uttalte senere at han ikke klarte å holde hodet kaldt. Reaksjonen fortalte alt om at lynsjakk langt fra bare er en «hobbygren» for Carlsen.

– Magnus tar dette meget alvorlig. Bortsett fra langsjakk-VM, er dette titlene som henger høyest, sier Bae.

– Kan øke legendestatusen

Lyn- og hurtigsjakk har uansett mye svakere tradisjoner enn den legendariske langsjakktittelen, som har eksistert siden 1886. Lenge ble verdensmesteren i lyn og hurtigsjakk kun kåret sporadisk.

Siden 2012 har titlene blitt delt ut hvert år. Sjakkekspert Atle Grønn er derfor klokkeklar på at ingenting kan måle seg med langsjakktittelen, som Carlsen altså har sikret seg helt til neste VM i 2018.

– Prestisjemessig er ikke lyn- og hurtigsjakk-VM i nærheten. Karjakin ble verdensmester i hurtigsjakk i 2012, men det er jo ikke mange som husker det. Men det er kult om Magnus vinner begge. Å ha alle tre titlene øker hans legendestatus.

Slik foregår lyn- og hurtigsjakk-VM:

VM i hurtigsjakk:

Spilles over 15 runder. I hvert parti får hver spiller 15 minutter betenkningstid+10 sekunder ekstra pr. trekk.

Mandag 26.12: Runde 1–5

Tirsdag 27.12: Runde 6–10

Onsdag 28.12: Runde 11–15

VM i lynsjakk:

Spilles over 21 runder. I hvert parti får hver spiller 3 minutter betenkningstid+2 sekunder ekstra pr. trekk.

Torsdag 29.12: Runde 1–11

Fredag 20.12: Runde 12–21

Hver dag går første parti klokken 13.00 norsk tid. NRK1 har sendestart 12.45. Sendingene varer rundt fem-seks timer, avhengig av hvor store forsinkelser det blir mellom partiene.

