Ekspert om Magnus Carlsens videre karrière: – Jeg ser det i øynene hans

Saken oppdateres.

De sitter der i timesvis. River seg i håret, vrikker i stolen, stirrer på brikkene. Hver gang i en ny by, med lange netter på hotellrom.

Sjakk på elitenivå er for spesielt interesserte.

Fortsatt, etter seks år på toppen av verdensrankingen, virker det som Magnus Carlsen har størst appetitt for det.

Spådommene om at nordmannen skal miste tronen kommer hyppig, og de kom også før Sinquefield Cup. Men i stedet har verdensmesteren snudd trenden og dratt fra igjen.

Hvor lenge kan han beholde førsteplassen på verdensrankingen?

– Så lenge han er veldig interessert i sjakk, veldig konsentrert og veldig sulten - da kan han klare fem år til. Men han må ha den sulten, den sjakkgleden han viser nå. Vi så det i Belgia og Paris også, han viser ordentlig sjakkglede, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– På TV-overføringene fra USA ser du at han synes det er gøy. Du ser det i øynene hans, at han leter etter gode trekk og at han er interessert i dette. Han har ikke lyst til å avslutte partiet raskt og se på basketball eller gå ut med dama i stedet, fortsetter Grønn, som selv har tittelen internasjonal mester (IM) i sjakk.

Var under press

Da Carlsen satte seg ned for å spille mot Wesley So søndag var han under press. Med tap kunne han miste ledelsen på verdensrankingen. I stedet vant han. Og siden Wesley So og Fabiano Caruana også tapte, leder Carlsen nå med knapt 20 poeng.

– Han kan beholde ledelsen i 10–15 år til, tror sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe.

– Det er illustrerende at flere av de andre faller tilbake etter at de har nærmet seg. Magnus er helt unik i det feltet i den forstand at han presterer jevnt godt over tid. Han holder seg der hele tiden. De andre spiller like godt på sitt beste, men de klarer ikke å gjøre det gang etter gang, legger Østmoe til.

Det er Atle Grønn enig i. Han tror også konkurrentene til tider sliter med nervene.

– Når de andre, for eksempel Fabiano Caruana og Wesley So, nærmer seg på verdensrankingen, begynner de å vise svakheter. Det virker som de blir litt nervøse av å kunne ta igjen Magnus, sier Grønn.

– Tror du de andre bryr seg om verdensrankingen?

– Det bryr de seg nok veldig mye om. De har nok en liten svakhet, særlig So, at de ser på seg selv som nummer to. Han er nok innerst inne litt usikker på om han kan matche Magnus.

– Sånn er ikke alle verdensmestre

Magnus Carlsens partier i Sinquefield Cup har stort sett fulgt et mønster. Enten vinner han raskt, eller så presser han for seier i timesvis. Ofte er det Carlsens parti som varer lengst.

– Sånn er det ikke med alle verdensmestre, sier Grønn.

– For eksempel Anand - i mange av turneringene så du at han egentlig ville ta med remis, kalle seg verdensmester og bare bli ferdig med det. Da klarer du ikke å beholde ledelsen på verdensrankingen, fortsetter han.

Grønn mener Anand, som var verdensmester fra 2007 til 2013, ikke lenger er i stand til å presse for seier i parti etter parti, og at alderen er en viktig årsak til det. Han minner imidlertid om at det samme også vil skje med Carlsen en gang.

– Det er fysisk og psykisk krevende. Han blir sliten. Han klarer det som 26-åring, og kanskje han vil klare det som 30-åring. Det er ikke umulig som 35-åring, men det kommer et punkt der du ikke orker mer, enten fysisk eller psykisk.

Ser ingen reduksjon i motivasjon

Etter at Carlsen sikret verdensmestertittelen for første i 2013, lovet han umiddelbart å være en aktiv verdensmester. Han ville ikke bare fokusere på VM-kampene, men også dominere i storturneringene og på verdensrankingen. Stormester Jonathan Tisdall har ikke merket en stor endring siden den gang.

– Jeg ser ingen reduksjon i motivasjon hos Magnus, tvert imot, sier Tisdall, som har jobbet tett med Carlsen i rollen som toppsjakksjef i Norges Sjakkforbund.

Han trekker blant annet frem at Carlsen skal spille World Cup i høst. Det er i utgangspunktet en turnering som inngår i VM-kvalifiseringen, som Carlsen ikke trenger å delta i som regjerende mester. Likevel meldte Carlsen seg på for moro skyld.

– Det er ytterligere bevis på at han er sulten og leter etter nye måter å inspirere og motivere seg selv, sier Tisdall.

Beskrev remis-parti som «gøy»

Blant sjakkekspertene Aftenposten har spurt, er det altså bred enighet om at Carlsen fortsatt er brennende motivert. I Sinquefield Cup har Carlsen selv gitt utrykk for at han trives. «Jeg hadde det gøy i dag», sa han etter remis-partiet mot Fabiano Caruana i første runde.

Carlsen har imidlertid ikke vært på sitt beste i 2017, hvis man ser bort fra lyn- og hurtigsjakkpartier. Før Sinquefield Cup hadde han bare 6 seire på 29 partier i 2017.

– Det eneste som er feil i det siste er en merkelig uvane til å bukke oftere, særlig når han står veldig bra. Dette hender nesten like ofte med folk som er i ferd med å bli sterkere som det gjør med folk som er utsultet. Man jobber med mye og mister kontakt med detaljer av og til, mener Jonathan Tisdall.

I Sinquefield har denne uvanen stort sett glimret med sitt fravær. I fjerde runde mot Maxime Vachier-Lagrave hadde imidlertid Carlsen en arbeidsulykke .

– Mot Vachier-Lagrave var det et øyeblikk han plutselig gikk mot vinst, så gjorde han to feiltrekk, og da tapte han plutselig. Bortsett fra de to trekkene, har han spilt veldig bra i Sinquefield Cup, sier Geir Sune Tallaksen Østmoe.

– Ser mer ut som super-Magnus

Nå gjenstår det å se om Carlsen spiller bra nok til å vinne Sinquefield Cup. Mandag spiller nordmannen mot amerikaneren Hikaru Nakamura. Carlsen har 3 poeng av 5 mulige, og har et halvt poeng opp til lederen Maxime Vachier-Lagrave.

Det står mye på spill: En førstepremie i verdi av 630.000 kroner og årets første turneringsseier i 2017, essensielt for å sende et nytt skremmeskudd til konkurrentene.

Seirene som kreves for å komme dit, vil også være gull verdt for verdensrankingen.

– Jeg tror at han drar i fra igjen, men akkurat nå vil jeg si det er vel tidlig å si at det skjer. Men han ser mye, mye mer ut som super-Magnus i Sinquefield Cup enn han har gjort det siste året, sier Tisdall.

Magnus Carlsens resultater i Sinquefield Cup så langt:

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen REMIS

Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1–0

Viswanathan Anand-Magnus Carlsen REMIS

Magnus Carlsen-Maxime Vachier-Lagrave 0–1

Wesley So-Magnus Carlsen 0–1