Her er Carlsen nær pinlig tabbe: – Hårreisende

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-LEVON ARONIAN 1–0

Fredag kveld vant Maxime Vachier-Lagrave storturneringen Sinquefield Cup i St. Louis. Turneringsvinneren får 75.000 dollar. Det tilsvarer rundt 600.000 kroner.

Før kveldens avsluttende runde hadde fem spillere muligheten til å vinne turneringen: Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Viswanathan Anand, Sergej Karjakin og Magnus Carlsen.

Carlsen gjorde jobben mot Levon Aronian, men Maxime Vachier-Lagrave vant også. Dermed vant franskmannen turneringen et halvt poeng foran Carlsen og Viswanathan Anand.

Fredagskvelden var imidlertid langt fra bekmørk for Carlsen. Partiet mot Aronian var praktfullt, og ble rost opp i skyene av ekspertene.

Kunne tapt på tid

Det hele kunne imidlertid endt med en flau tabbe. Før tidskontrollen etter 40 trekk var Carlsen nær å tape på tid.

– Han må flytte. Magnus må flytte! ropte kommentator Maurice Ashley.

Da Carlsen endelig trykket på klokken, var det bare to sekunder igjen. «Wow» utbrøt stormester Ashley. «Hårreisende!», lød det fra studiomakker Yasser Seirawan.

– Jeg burde ha vunnet tidligere. Jeg tapte nesten på tid, sier Carlsen selv etter partiet.

Det er ganske vanlig å tape på tid i lynsjakk. I langsjakk er det imidlertid nærmest utenkelig på dette nivået.

Carlsen har faktisk tapt på tid tidligere. Under Norway Chess 2015 tapte han for Veselin Topalov etter at han hadde misforstått de gjeldende tidsreglene i turneringen.

– Lurte seg selv

Rundt trekk 20 begynte pendelen virkelig å svinge i Carlsens retning. Da mente plutselig sjakkcomputerne at nordmannen hadde en klar fordel.

Sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe mente Aronian hadde trådd feil.

– Jeg lurer på om ikke Aronian har lurt seg selv. Han brant noen broer og forsøkte å bli veldig aktiv, men så vidt jeg kan se, har Magnus kontroll. Svarts aktivitet har ført til at han har svake bønder, forklarte Tallaksen Østmoe overfor Aftenposten.

Roste Carlsen

Så gikk Carlsen ut på jakt - etter de svake bøndene. I sitt 22. trekk tok Carlsen én av Aronians bønder. Like etter det uttalte stormester Yasser Seirawan i den offisielle studiosendingen at det var «sikkert» at Carlsen skulle vinne. Ekspertene var voldsomt imponert over hvor presist nordmannen spilte.

– Når det kommer til presise trekk, og å ha så nøyaktig teknikk, spiller Magnus som ingen andre - hverken før ham eller senere, sa Seirawan.

Og Seirawan bør vite hva han snakker om. Han har skrevet flere sjakkbøker og vunnet det amerikanske mesterskapet fire ganger.

Det var tapet for Maxime Vachier-Lagrave som til slutt kostet Carlsen seieren. Les mer om det dramatiske nederlaget her:

Seirawan fikk også rett i sin spådom. Etter at han unngikk tidstabben, vant Carlsen partiet etter å ha skaffet seg én hest mer enn Aronian.

Dessverre holdt ikke Carlsens praktfulle parti til turneringsseier. Han får imidlertid snart muligheten til å revansjere seg. 2. september skal han spille World Cup i Tblisi - en prestisjetung turnering der hele verdenseliten stiller.

– Jeg er veldig sliten nå. Jeg har spilt så dårlig i det siste, at Sinquefield Cup er en enorm oppmuntring, sier Carlsen.

Slik endte turneringen: