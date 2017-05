Legendarisk sjakkspiller advarer Magnus Carlsen: – Kan få problemer

Ekspert mener det som skjedde i VM ble et vendepunkt for Carlsen: - Ikke veldig imponerende

Når Garry Kasparov (54) snakker, lytter sjakkverdenen.

Russeren dominerte blant verdenseliten på 80- og 90-tallet, og er av mange regnet som tidenes beste spiller.

Selv om Kasparov ikke lenger er aktiv som sjakkspiller, følger han stadig nøye med på de store turneringene. I et intervju med nettstedet medium.com snakker Kasparov om hvem verdensmester Magnus Carlsen (26) bør frykte i fremtidige VM-kamper.

– Hvis man tar høyde for logikken i VM-historien, vil Magnus få konkurranse fra en yngre spiller, eller en spiller på samme alder, sier Kasparov i intervjuet.

Trekker frem tre navn

Deretter ramser sjakkikonet opp tre spillere han tror kan utfordre Carlsen:

Franske Maxime Vachier-Lagrave (26), Fabiano Caruana (24) og Wesley So (23), som begge representerer USA.

Av de tre, rangerer Kasparov filippinsk-fødte Wesley So høyest. Det er for øvrig også i tråd med verdensrankingen, der So har fosset frem til en annenplass etter strålende spill det siste året.

Da So tapte for aserbajdsjanske Shakhrijar Mammedijarov i april, var det hans første tap i langsjakk på 67 partier. Det er en rekke som nærmest er uhørt, tatt i betraktning det høye nivået på Sos motstandere i perioden.

Og amerikanerens spill har altså overbevist Kasparov. Her er grunnen:

– Jeg setter Wesley over de to andre fordi konsentrasjonen hans er fenomenal, helt fenomenal, og det er veldig viktig. I disse dager, er konsentrasjon viktigere enn alt annet. Jeg ville satt det over andre ting, selv om han er en veldig, veldig god spiller. Jeg tror han kan være farligst for Magnus, sier Kasparov, som fungerte som Carlsens trener i to perioder da nordmannen var tenåring.

– Kan få alvorlige problemer

Magnus Carlsen tok over VM-tittelen i 2013, da han slo Viswanathan Anand. Etter det har nordmannen forsvart tittelen i 2014 (mot Anand) og i 2016 (mot Sergej Karjakin.

Neste VM-kamp er i 2018. Carlsens motstander i den duellen skal avgjøres gjennom en kandidatturnering i løpet av våren 2018. Den eneste som er sikret plass i kandidatturnering er Sergej Karjakin. De øvrige må kvalifisere seg.

Med den kompliserte veien frem mot VM-kamp i tankene, erkjenner Kasparov at So har en lang vei å gå. Han er likevel klar på at So kan bli farlig i en eventuell VM-kamp mot Carlsen.

– Mot Wesley So kan Magnus få alvorlige problemer med å lese motstanderen sin, noe som også kan forstyrre energien hans, sier russeren.

– Caruana-Carlsen ville vært åpent

So er kjent for å være svært solid. Han taper sjelden, og tar som regel svært lite risiko når han møter spillere som er på samme nivå.

De andre spillerne Kasparov nevner, Vachier-Lagrave og Caruana, er i større grad spillertyper som er kapable til å gå i strupen på Carlsen med aggressiv sjakk.

– Jeg tror en eventuell Carlsen-Caruana-match også kunne vært åpen, og hvis Vachier-Lagrave forbedrer seg, forbedrer seg psykologisk, kan han også bli farlig, vurderer Kasparov.

I tillegg til de tre Kasparov nevner, har også Sergej Karjakin store ambisjoner om en omkamp med Carlsen. Veteranen Vladimir Kramnik (41) er dessuten også blant verdens ypperste spillere, med sin tredjeplass på verdensrankingen .

Med andre ord: Kobbelet bak Carlsen er sammensatt og sultne. I VM-kampen mot Sergej Karjakin i 2016 var stillingen 6–6 etter 12 langsjakkpartier. Og Karjakin, som til slutt ble beseiret i omspillsrunden, er «bare» nummer ti på verdensrankingen.

Lahlums tips

Etter VM-kampen i 2016, pekte Hans Olav Lahlum ut Karjakin som én av fire sannsynlige utfordrere til Carlsen.

– Han viste bedre motstand enn Anand, og viste absolutt at han har kapasitet i en slik kamp, sa Lahlum til Aftenposten da.

I tillegg til Karjakin, trakk Lahlum også frem Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura og Anish Giri. Lahlums prognose kom vel å merke før Wesley So for alvor begynte å herje med sine konkurrenter.

– Det er egentlig ganske jevnt og åpent i gjengen bak Magnus. Det blir spennende å se, sa Lahlum.

Et godt mål på styrkeforholdet mellom Carlsen og konkurrentene kommer 5. juni. Da samles ti av verdens aller beste spillere til Norway Chess i Stavanger.