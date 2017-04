Lydopptak kan avsløre den omstridte sjakktoppen: – Amatørmessig og pinlig

Saken oppdateres.

– Er det noen gode nyheter i dette, så er det med en viss skadefryd man ser at to bad guys ødelegger for hverandre, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

Det er kaos i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) om dagen. Det hele startet da forbundet gikk ut med nyheten på sine hjemmesider om at Kirsan Ilyumzhinov trekker seg som president.

Den omstridte russeren, som har hatt rollen siden 1995, nektet for at han hadde sagt fra seg vervet, og ga tydelig beskjed om dette i en pressemelding. I tiden etterpå har krangelen pågått svært offentlig.

– En kamp mellom to onder

– Det vil nok kanskje ende med at Ilyumzhinov går. Men jeg vet ikke om det er en fordel at han går ekstraordinært før et vanlig valg. Det betyr at Makropoulos har fått befestet sin posisjon før neste valg. Tidligere har mann hatt valgkamper, sier Grønn.

Mannen han sikter til er greske Georgios Makropoulos, nestleder i FIDE. Skulle Makropoulos komme til makten tror ikke Grønn det vil være en positiv forandring i organisasjonen.

Neste valg av sjakkpresident skal være i 2018.

– Han har ikke noe særlig bedre rykte. Så det er ikke en kamp mellom det gode og onde her. Det er en kamp mellom to onder. Ofte i sånne situasjoner er det helt klart hvem man har sympati med, men her er det en korrupt gjeng som krangler seg imellom.

FIDE har i lang tid slitt økonomisk, og ledelsen har fått kritikk for manglende evner til å tiltrekke seg sponsorer i sammenheng med store begivenheter. Blant andre tidligere verdensmester Garry Kasparov har ved flere tilfeller gått til angrep på Iljumzjinov.

Full ordkrig

– De forsøkte å presse meg ut, men de klarte det ikke. Jeg har ikke signert noe som helst og jeg trekker meg ikke, var Kirsan Ilyumzhinov klare tale da FIDE publiserte nyheten om at han hadde trukket seg.

Han mener det amerikanerne som prøver å tvinge ham ut av posisjonen.

Greske Makropulos på sin side hevder ifølge sjakknettstedet Matt og Patt at han sitter på lydopptak som beviser at russeren har sagt opp.

– Det kan ikke være noen som helst tvil om at det pågår en ganske tøff maktkamp nå, sier Morten Sand, tidligere visepresident i FIDE, til Matt & Patt.

At Ilyumzhinov tilsynelatende forsøkes å presses ut av forbundet overrasker Atle Grønn.

– Disse FIDE-pampene har alltid vært lojale til ham hele veien. Det er ofte interne maktkamper sånne steder, men denne her virker litt amatørmessig og pinlig. Det er en farse, sier han.

Tror større endringer må til

Selv om Grønn tror det ender med et maktskifte i organisasjonen, er det én ting som gjør at det ikke er helt gitt.

– Den eneste som støtter Kirsan nå, er presidenten i det russiske sjakkforbundet. Han er sentral i FIDE. Han er oligark og Kremls forlengede mann. Kirsan har støtte derfra. Det at Russland fortsetter støtter gjør at det ikke er helt klart for meg. Hvis han ikke får støtte fra Russland er han ferdig.

Han tror langt større endringer må til i ledelsen i sjakkforbundet om det skal gi en forandring.

– Dersom man skal endre noe fundamentalt med FIDEs posisjon i verdens- og idrettssammenheng, så må det helt nye krefter til tror jeg. Makrapolis har flere ganger vist at han bare er en forlengelse til den halvveis gangsterlinjen som FIDE har kjørt hele tiden, sier han.

– Det er en farse, men det er interessant for verdenssjakken. For Magnus Carlsen for eksempel, tror jeg ikke det betyr så mye. Jeg tror han tenker at Makropolos er samme typen som Kirsan, sier Grønn.

