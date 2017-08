Magnus Carlsen med tabbe mot sin store rival: – Ekstremt slurvete

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-HIKARU NAKAMURA 0,5–0,5

Magnus Carlsen presset og presset, men etter seks timer måtte han innse at rivalen Hikaru Nakamura slapp unna med remis tirsdag.

Carlsen-Nakamura-partiene er for lengst en klassiker i sjakkverden. Sjakkstjernen har flere ganger havnet i ordkrig tidligere.

Tirsdagens parti varte i 94 trekk. Det er dermed det nest lengste partiet spillerne har utkjempet.

– Jeg spilte et bra parti i 25 trekk, men så begyne jeg å spille skjødesløst, sier Nakamura til arrangøren etter partiet.

I etterkant var Carlsen skuffet over at han ikke klarte å utnytte overtaket.

– Det var ekstremt slurvete av meg, sier Carlsen.

Det er Maxime Vachier-Lagrave som leder turnering med 4 av 6 poeng. Viswanathan Anand, Levon Aronian og Carlsen deler andreplassen med 3,5 poeng hver.

– Tabbe

Carlsen hadde muligheter til å vinne partiet, men det var hele veien komplisert.

Ifølge ekspertene kom et viktig tidspunkt etter 41. trekk. Da kunne Carlsen ha skaffet seg et vinnende overtak med trekket konge til g5.

– Konge til g5 hadde nok vunnet partiet, sier Nakamura etter partiet.

Sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe er klokkeklar på at Carlsens 41. trekk var en tabbe. Han forklarer:

– Man kan ikke forvente at et menneske skal se at 41. kg5 vinner, mens alt annet er remis. Men man kan likevel forvente at en verdensmester ser at 41.kg5 er det beste trekket i stillingen, ettersom det er den eneste måten å få kongen til h6 på.

– Dette blir ikke lett

Carlsen kan imidlertid ta kvelden vel vitende om at han aldri var i nærheten av å tape mot Nakamura.

Hvis man ser bort fra tapet mot Vachier-Lagrave i fjerde runde, har Carlsen spilt svært stødig i Sinquefield Cup.

Han må imidlertid fortsatt jakte ledende Maxime Vachier-Lagrave. Onsdag skal Carlsen spille med svarte brikker mot russiske Peter Svidler.

– Jeg har et par partier med svart nå. Dette blir ikke lett. Jeg skulle fått mer ut av dagens parti.