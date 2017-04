Magnus Carlsens nye utseende får oppmerksomhet i sjakkmiljøet: – Jeg hadde ikke noe valg

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen spiller for øyeblikket i den tyske turneringen Grenke Chess.

Der har han startet med to remiser - mot Matthias Bluebaum lørdag og Levon Aronian søndag.

Til åpningspartiet lørdag møtte Carlsen opp med en nyvinning. Ifølge sjakkjournalist Tarjei J. Svensen var dette første gang verdensmesteren spiller et parti med briller.

– Jeg tok en test nylig. Jeg har alltid vært litt nærsynt, så har jeg blitt fortalt at jeg kan velge om jeg vil bruke briller. Men så har jeg hatt en del hodepiner nylig, så da tok jeg en ny test og alt viste seg å være galt. Da hadde jeg ikke noe valg lenger, sa Carlsen etter partiet mot den tyske 19-åringen Matthias Bluebaum, som endte med remis.

Kan ha hatt hodepine under partier

Carlsen dukket opp med nytt utseende etter en lang pause fra turneringssjakk. Verdensmesteren var sist i aksjon i Tata Steel-turneringen i Nederland i januar.

Sjakkspillere på toppnivå pleier å være svært opptatt av små detaljer under partier - alt fra hva de drikker til den minste lyd fra publikum. Nå håper altså Carlsen-teamet at brillene kan gi et ørlite utslag i positiv retning.

Carlsens manager Espen Agdestein utelukker ikke at synet kan ha skapt ubehag for Carlsen i tidligere turneringer.

– Jeg har ikke hørt at han har klaget over det, men han kan nok ha hatt bittelitt hodepine under partier tidligere, sier Agdestein til Aftenposten.

Han forteller at briller riktignok ikke er noe nytt for Carlsen. Verdensmesteren har nemlig brukt briller privat, blant annet når han leser.

– Jeg har sett han med briller tidligere. Nå har han testet seg, etter at han hadde litt problemer med hodepine. Han er litt nærsynt, men han trodde ikke han trengte å bruke det under partiene, sier Agdestein.

– Har han planer om å fortsette å bruke briller?

– Han kommer nok til å fortsette med det. Med mindre han spiller dårlig, da kan det hende han nekter, sier Agdestein spøkefullt.

Sammenlignes med sjakk-kompis

Når man er verdensmester, går selv ikke en alminnelig detalj som brillebruk upåaktet hen i sjakkmiljøet.

Sjakknettstedene chess24.com, mattogpatt.no og chess.com gjorde alle et poeng ut av brillebruken i sine referater.

I sosiale medier har det vært mange morsomheter knyttet til Carlsens utseende de siste dagene.

Flere sjakkentusiaster påpeker at Carlsen nå ligner på Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, som har brukt briller siden han var liten gutt.

The best Jon Ludvig Hammer disguise ever. pic.twitter.com/eQ48WJz6Sv — O.G. Urcan (@OlimpiuUrcan) April 15, 2017

We got ourselves a Freaky Friday situation! Fortunately, Carlsen's chess seems unaffected. https://t.co/cGRYPvUTng — Jon Ludvig Hammer (@gmjlh) April 15, 2017

Espen Agdestein ler når han får høre om sammenligningen mellom Hammer og Carlsen.

– Det er litt morsomt. De har jo gått i samme klasse (på Norges Toppidrettsgymnas, journ. anm.). Magnus har også fått lengre hår og litt krøller, så det er kanskje derfor folk mener han ligner på Hammer, sier Agdestein.

Carlsen rakk altså å gjøre stilendringer i løpet av spillpausen denne våren. Senere i år blir imidlertid verdensmesteren langt mer opptatt.

I juni skal Carlsen spille Norway Chess. Deretter venter prestisjetunge hurtigsjakkturneringer i Brüssel og Paris. Etter det skal han også spille Sinquefield Cup i St. Louis og London Chess Classic.

Agdestein åpner også opp for at det kan komme enda flere turneringer på Carlsens høstprogram.