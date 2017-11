Gjert Ingebrigtsens råd til barn og unge som vil bli gode i idrett: – Ikke gjør denne feilen

Flere viktige valgseire for Demokratene

Saken oppdateres.

– Er man dedikert nok, så er alt mulig, mener Gjert Ingebrigtsen.

Han er far og trener til sønnene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Mellom seg har Henrik og Filip flere EM-gull, og Filip har også VM-bronse fra i år. I tillegg beskrives Jacob som et av verdens største løpstalent.

I dagens Sprekpodden får du høre hva Gjert Ingebrigtsen mener er den største feilen barn og unge som ønsker å bli gode i idrett, gjør. Hør også hva han tror er grunnene til at sønnene er blitt blant de beste i sin idrett, og hva han mener er de viktigste tingene barn og unge kan gjøre for å bli best.

Podkasten Sprekpodden kommer ut hver tirsdag og har som mål å inspirere og hjelpe til en sunn livsstil.

