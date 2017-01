Her kan du drikke øl mens du trener: - Et ekteskap mellom to store kjærligheter

Saken oppdateres.

– Vi tar to gleder og setter dem sammen. Folk elsker å komme sammen over en øl og folk elsker yoga, sier Emily, en av de to menneskene bak ideen Bieryoga, til Aftenposten.

Konseptet er enkelt. Du møter opp på yogatimen, tar med deg en pils eller to, og setter i gang med treningen.

Høres fantastisk ut, ikke sant?

– Ekteskapet mellom to store kjærligheter

Konseptet er blitt en suksess i flere land. BierYoga har adresse i Berlin, men reiser rundt i verden med konseptet sitt. Denne uken har de for eksempel timer i Australia.

– Folk liker at de kan kombinere de to aktivitetene. Det blir en morsom og energigivende opplevelse, forklarer gründeren.

Ølyoga har allerede blitt anerkjent i aviser rundt omkring i verden. Exberliner skriver at en time koster fem euro dersom du tar med din egen øl.

Ifølge magasinet Munchies , blir timene fullbooket flere uker i forveien. Rommene som blir brukt er stappfulle av deltagere.

– Ølyoga er ekteskapet mellom to store kjærligheter – øl og yoga. Begge har fungert som terapi for kropp, sinn og sjel i hundre år, heter det på hjemmesidene til BierYoga .

– Komplementerer hverandre

På deres hjemmesider forklarer Emily og Jhula, de to gründerne at de begge er sertifiserte yogainstruktører som er lidenskapelige øldrikkere. Siden begge tingene var viktige i deres liv, tenkte de rett og slett: Hvorfor ikke kombinere dem?

– Ølyoga er moro, men det er ingen spøk – vi tar filosofien fra yoga og kombinerer den med gleden av å drikke øl for å nå høyest mulig bevissthet, skriver de.

Ølen skal naturligvis drikkes underveis i timen. For eksempel skal man stå i forskjellige posisjoner, finne balansen, og ta en slurk av ølen. Når flaskene er tomme kan de settes på hodet. På den måten blir man tvunget til å holde balansen.

– Gleden av å drikke øl, og konsentrasjonen som kreves av yoga, komplementerer hverandre. Det gir en energigivende opplevelse, sier gründerne.

Sånn. Da vet dere hva dere skal bruke lørdagskveldene på fremover.