Jimmy løper 20 maraton på 20 dager: – Det vil komme et punkt hvor alt gjør forferdelig vondt

Saken oppdateres.

Når Jimmy Vika løper Trondheim Maraton på lørdag, blir det hans sjette maraton på like mange dager.

Målet med kraftprøven er samle inn én million kroner til utdanning for jenter i Midtøsten. Det startet på Svalbard mandag. Deretter gikk turen Alta, Tromsø, Bodø og Stjørdal. Fredag løper han i Stjørdal.

– Hvordan oppsto ideen?

– Jeg har tenkt på dette i noen år. Det er en gammel drøm, sier Vika som trigges av den mentale utfordringen ved å skulle løpe 840 kilometer på knappe tre uker.

– Det vil komme til et punkt hvor alt gjør forferdelig vondt. Man blir sliten, men det handler om hvordan man takler det, sier maratonmannen.

Ikke en egotripp

Helt siden han fikk ideen, har han vært klar på at han ikke ville gjennomføre maratonprosjektet som en egotripp.

– Det falt naturlig å lage en innsamlingsaksjon for Right To Play. Slik kombinerer jeg jobb og interesse, sier Vika, som jobber som daglig leder i organisasjonen.

For å engasjere flest mulig folk, er hver maraton lagt opp slik at man har en løypetrasée med runder på maks fem kilometer. Antall høydemeter skal være minimalt, og tempoet rolig – cirka seks minutter på kilometeren.

– Vi løper om ettermiddagen og de som vil løpe sammen med meg, betaler 50 kroner som går til prosjektet. Vi ser et stort engasjement, skoler har varslet at de blir med og vi møter det lokale næringslivet på frokost- og lunsjmøter, sier Vika.

Må ha 6000 kalorier

Som ultraløper har han gode forutsetninger for å løpe lange distanser, men han ser flere utfordringer med dette prosjektet.

– Det blir en stor fysisk påkjenning, og i tillegg blir får man lite ro underveis. Det blir mye tid i bil, og man er ikke lett og fin i beina etter en lang biltur, sier han. Med seg i bilen vil han ha et massasjeapparat, og han har også planlagt fysikalske behandlinger underveis.

– Det som blir avgjørende er å få spist og drukket nok. Jeg bør ha 5–6000 kalorier om dagen. Det er ikke lett, så jeg må finne løsninger med tanke på flytende næring, sier han.

Ensomme timer på mølla

Lysten til å krysse mållinja på den tyvende og siste maratondistansen under Oslo maraton 16. september er stor, men han kommer ikke til å fullføre for enhver pris.

– Jeg er jo ingen toppidrettsutøver. Jeg er en trebarnsfar som pendler til jobb. Det har vært beinhardt å forberede seg. Jeg har stått opp klokka 0500 hver dag slik at treningen ikke skal gå utover familien. Det har vært mange ensomme timer på tredemølla i kjelleren, sier han og anslår at treningsgrunnlaget tilsvarer cirka 15 maraton.

– Mitt tips til den som vil løpe mye er variasjon. Varier hvor mye du løper fra uke til uke, ha minst to par sko og løp på forskjellig underlag slik at beina for forskjellig belastning. De siste årene har styrketrening hjulpet meg mye. Jeg trener mye stabilitet/kjernemuskulatur og tå hev. Styrketrening kan gjøres enkelt og med bruk av egen kroppsvekt, sier Jimmy Vika.

Løpefest venter

Når Vika stiller til start i Trondheim lørdag, forventer Morten Eliassen at han tar del i en skikkelig løpefest. Litt over 3300 løpere var forhåndspåmeldt tirsdag til Trondheim Maraton der man kan løpe fire distanser. I tillegg er Teammaraton, der fire løpere deler på de 42 kilometerne, også et alternativ.

– Halvmaraton er den største distansen med cirka 1500 løpere så langt. Deretter følger 10 km med nesten 1000 påmeldte, sier Morten Eliassen, prosjektleder for Trondheim Maraton. Årets løypetrasé er ny og tar deltakerne med langs fortau og sykkelveier fra sentrum til blant annet Svartlamoen, Brattøra, Ila, Øya Bakklandet og Solsiden.

– Det er en flott løype. Det er ingen rask løype, men jeg håper vi ser 5000 deltakere lørdag. Som arrangør kan man jo få nervøst sammenbrudd av at folk sitter på gjerdet og venter, men det er mange som ser an vær og vind, konstaterer Eliassen.

– Hva tenker du om prosjektet til Jimmy Vika?

– Vi har Right To Play med på laget, og det mener vi hever arrangementet vårt. Å løpe 20 maraton på 20 dager er jo «stein hakke toillat», men det er artig og inspirerende å følge Vika på sosiale medier, sier Eliassen.