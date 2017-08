Morten (24) orket ikke se seg selv i speilet. Så kvittet han seg med 65 kilo på to år: – Jeg har startet opp livet på ny

Her er grepene som snudde Molde-kampen for Rosenborg

2015.:22 år gammel og med en vekt på 167 kg.

Trønderen fikset ikke noe annet enn jobben som kokk. Han som hadde spilt fotball i Sverre og håndball i Skogn, og som til og med var utpekt som talent, maktet ikke å fortsette med det.

– Dessuten sov jeg dårlig fordi jeg hadde søvnapné med 700 pustestopp i løpet av natten, og jeg måtte bruke pustemaskin.

Nordals beste råd 1 Gå på kurs om kosthold. 2 Få en regelmessig kostholdsrytme. 3 Drikk mye vann. 4 Tren! 5 Vær tålmodig.

2017: Levangermannen har tatt av 65 kg. Han har gått kurs for å lære hvordan han skal mestre en ny livsstil, og redusere vekten.

Nylig ble han utpekt som et forbilde og ambassadør i Grete Roede-systemet.

Nå skal han tilbake på håndballbanen igjen, til nyopprykkede Skogn i 2. divisjon. Han gleder seg til å ta fatt på lagidretten, ved siden av at han trener på et treningssenter.

Kursleder Tone Haugan er stolt av ham, fordi hun ser den store forskjellen.

Så ned i bakken

– Det jeg la merke til i starten var en sjenert, sliten, trøtt og nedstemt ung gutt, som kom på kurs hakk i hæl med sin kollega fra jobben. Han hadde blikket i bakken, og det var tydelig at han ikke hadde det godt med seg selv. Det første vi gjorde var å få ryddet opp i måltidene, type og mengde mat, forteller hun.

Haugan (50), som er lærer i det daglige, har selv gått ned 40 kg. Hun vet hva det vil si å bære på altfor mange ekstra kg.

– Jeg var vant til å spise mye fast food og lite grønnsaker. Potetgull og brus var favoritten, kommer det fra levangermannen, som forstår at folk lurer på hvorfor han som kokk ikke hadde et bedre kosthold.

– Jeg holdt på med utdannelsen da vektøkningen startet. Så ble det bare vanskelige og vanskeligere å snu. Jeg visste jo at det jeg gjorde ikke var lurt.

Nordal var på regionsamlinger som håndballspiller. Det betyr at han skilte seg ut på banen, at noen trenere hadde oppdaget ham.

– Jeg fikk beskjed om at hvis jeg gjorde en ekstra innsats, kunne jeg komme langt. Men da jeg kom hjem fra treningene, tenkte jeg ikke over hvor mye jeg spiste.

Problemene tårnet seg opp

– Jeg kom til et punkt der jeg unngikk å se meg selv i speilet. Det ble også en tankevekker at det kun var én butikk i nabobyen Steinkjer som hadde klær i min størrelse.

Nordli kan ikke annet enn å smile fornøyd der han sitter i sofaen, denne gangen på Holmenkollen Park. Han er innkalt for å fortelle sine historie til 200 kursledere i Grete Roede-systemet, som denne helgen er på kongress i hovedstaden.

– Jeg har startet opp livet på ny, innrømmer Nordal, som måtte på scenen for å fortelle om hvordan han hadde greid det.

Spiser 2200 kalorier om dagen

Vekten raste ned da han fulgte programmet. 2-3-4 kg på en uke var ikke uvanlig til å begynne med. Den 182 cm høye mannen fikk først 2500 kalorier som han kunne fordele i løpet av hoved- og mellommåltider.

Nå går han på 2200. Vekten ligger så vidt over 100 kg, og han er som ny.

– Jeg har fått en helt annen mestringsfølelse. Jeg kjøper nye klær hele tiden, og nå kan de til og med være tettsittende. Tidligere var jeg redd for at klærne ikke skulle være store nok.

Haugan mener at kursdeltageren har forandret seg helt.

– Han har fått selvtillit, har rettet seg opp, og fått selvrespekt. Jeg ser at han trives, er glad og fornøyd og trygg på seg selv. Det var fint å se at han tok tak i trening også. Kostholdet gjør deg slank, treningen gjør deg sprek.

Sikter mot halvmaraton

Nordal glemmer ikke de første gåturene som var på en kilometer. Han pustet og peste og var ikke i stand til å jogge. Sakte ble turene lengre, og han merket snart at formen ble bedre. Med målbevisst innsats tok han tiden på den faste runden, og så ble det litt jogging innimellom.

– I år har jeg i tillegg trent på treningssenter, fordi det er viktig å få opp styrken, og stramme opp.

– Han har vurdert halvmaraton, røper Haugan, og Nordal tror det skal å greit. Hittil har jeg løpt over 18 km i strekk.

Ønsker å være et forbilde

Mens overvekt er en økende problem hos unge mennesker, håper Nordal at han kan inspirere noen til å se at alt er mulig. For ikke bare har han fått orden på vekten: Pustemasken han tok på ta på seg hver natt er borte, i likhet med søvnapné. Han løper opp på fjelltopper, tar seg lange turer i naturen, og kan knapt fatte at det er mulig å få det så godt.

Før avreise Oslo kom han seg opp på Hermannsnasa i Verdal, en topp på 1035 meter.

Nordal viser stolt frem bilder på mobilen, der han strekker hendene i været på fjellets øverste punkt.

Samtidig har han også spart på bilder fra den tunge tiden, bare for to år siden. Det er vanskelig å fatte at det er samme person.

– Jeg tenker ikke lenger på hva andre synes om meg, kommer det kjapt.

Nå er dessuten negative meldinger fra omverden snudd til positive kommentarer.

Samfunnet har et vektproblem

Kurslederen mener at Nordal kan være et forbilde for andre unge mennesker, fordi de kan se ta det er mulig å redusere vekten, selv om det kan virke håpløst i starten.

– Kunne ikke et operativt inngrep gjort samme nytten når man har så mye overvekt?

– Det å operere er løsning i bare noen få tilfeller. Man må uansett legge om livsstilen. Det er den koden man må knekke. Det må være regelmessige måltider, der man passer på mengden. Og vår metode er uten risiko og plagsomme bivirkninger, sier Haugan.

Skal tilbake på banen

Kokken underslår ikke at det har vært noen vanskelige perioder i løpet av de to årene.

– Ja, ikke minst i den sosiale biten, når det blir festing og inntak av mat og drikke. Men jeg sa ifra allerede i begynnelsen at jeg gikk på kurs, og vennene forsto det.

Skogn, den gamle klubben til tidligere landslagssjef Marit Breivik, får en tilvekst fra høsten av.

Egentlig er det gammel spiller som er blitt ny.

– Jeg gleder meg virkelig til å starte opp igjen. Jeg har energi og er klar for det nå.