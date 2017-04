Nesten 40 000 personer følger ham daglig: – Jeg ønsker å formidle at vi lever normale liv

Saken oppdateres.

Sol fra blå himmel, vindstille og sanddynger.

Temperaturen i vannet er det eneste som skiller Refsnesstranden på Jæren fra all verdens berømte strender.

Lars Zachariassen drar kjapt på seg våtdrakt, badehette og svømmebriller. Trekker pusten – og løper til havs. Nå er det to år siden fysioterapeuten ble bitt av triatlonbasillen.

Og han er ikke alene. På få år har antallet norske triatleter nær doblet seg.

Hardbarket, sterk og maskinpreget. Slik ble gjerne en triatlet fremstilt. I Norge lå satsingen på vintertriatlon (løp-sykkel-langrenn) og lange distanser. Barn og unge var nærmest fraværende. For fire år siden la derfor Norges triatlonforbund en ny strategiplan.

Mål: Å gjøre triatlon til en folkesport, attraktiv for barn, unge og voksne.

De viktigste endringene de ønsket var:

Rekruttere barn og ungdom.

Beholde og rekruttere nye klubbmedlemmer.

Utvikle klubber.

Skape feststemning på alle arrangementer.

Utvikle eliteutøvere.

Tilpasse distanser for de yngste.

Ufarliggjøre idretten.

– Vi har en eksplosiv økning i interesse. Nå har vi 180 triatlonklubber i Norge. Det er 100 flere enn for fire år siden, forteller generalsekretær Kari Uglem i Norges Triatlonforbund.

Også antall løp har økt. I 2017 står Triatlonforbundet bak 75 konkurranser. Her er full oversikt.

Instagram tok av

Lettet av å være ute av det friske saltvannet, sykler Lars Zachariassen av gårde. Samtidig som interessen for triatlon skjøt fart, åpnet han Instagram-kontoen, Triatlars, hvor han legger ut bilder av seg selv, tatt med en humoristisk vri. 36.400 personer følger ham.

– Jeg ønsker å formidle at vi lever normale liv, og at trening og triatlon er noe vi gjør for å ha en hobby. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Sporten er ikke bare for de aller tøffeste, sier Zachariassen. Han er sportslig leder i Bryne triatlonklubb, som i år og neste år arrangerer NM i triatlon, sprint.

Selv kunne han knapt svømme da han for to år siden stilte til sin første trening.

– Jeg har alltid vært en elendig svømmer. Første svømmetreningen klarte jeg å svømme 400 meter på én time, sier han og legger til:

– Svømming er uansett det vi gjør minst i en konkurranse. Og brystsvømming går helt fint. Jeg har fortsatt en tragisk teknikk, men klarer meg godt nok.

Kari Uglem i Triatlonforbundet er klar over at svømmingen ofte føles som det største hinderet for dem som aldri har prøvd sporten før.

– Ta kontakt med en klubb eller arrangør. Det finnes også kurs i å svømme i sjø og vann. Dessuten gir våtdrakten deg oppdrift og gjør svømmingen lettere.

Enkelt utstyr

Ingen bruker mer penger på sportsutstyr enn nordmenn. I fjor kjøpte vi sportsutstyr for over 15 milliarder kroner, noe som er en økning med 6,6 prosent fra 2015, ifølge Sportsbransjen.

Også Zachariassen er glad i flott sportsutstyr, men bedyrer at man absolutt ikke trenger det råeste for å delta i konkurranser. Her er hans råd til nybegynnere:

Svømming: Du bør du ha våtdrakt og helst svømmebriller. En helt ok drakt får du for 1500 kroner. Det er heller ikke avgjørende at drakten er spesiallaget for svømming.

Sykling: Det spiller ingen rolle hvilken sykkel du bruker. I en konkurranse vil du treffe folk med terrengsykkel eller damesykkel med korg på styret. Du vil også treffe dem som stiller med temposykkel til 150.000 kroner. Husk hjelm.

Løping: Sko.

Gleden ved å mestre noe litt utenfor komfortsonen, pluss et inkluderende miljø med lite rivalisering, trekker Zachariassen frem som årsaker til at interessen for sporten øker.

– De dårligste og de beste er i samme skifteområde. Alle snakker sammen og gir hverandre råd og vink.

Han mener også at triatlonkonkurranser skiller seg fra mosjonsløp og sykkelritt.

– Det er flott med alle former for konkurranse. Men jeg opplever at det er mer knuffing og kniving i sykling og løping. I triatlon er det mer en konkurranse mot seg selv – og mindre mot andre, tror han.

Treningsprogram: Fin triatlonform med tre økter i uken. Nybegynner? Slik begynte Lars Zachariassen å trene til sprintdistansen. Mandag: Én time i svømmebasseng. Onsdag: 40–60 minutter løping. Lørdag: 60–90 minutter sykling. Varier løpe- og sykkeltreningene med rolig langkjøring og intervalløkter Ønsker du å trene flere økter i uken, velg den grenen du trives best med.