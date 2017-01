Vil du bli sprekere i 2017? Eksperten har et klart råd

Saken oppdateres.

Frode Moen i Olympiatoppen Midt-Norge jobber til daglig med toppidrettsutøvere som fagansvarlig for mental trening og coaching. Han har et klart råd til den som vil komme i gang med treningen i 2017.

– Man må først og fremst ta en beslutning om at trening er noe man skal prioritere. Veldig mange dveler i det uendelige med å ta beslutninger og kan bruke mye tid på noe som ikke fører fram. Det å ta beslutninger handler om skal – skal ikke. Beslutninger genererer energi og fokus mot målet, og for å ta en beslutning trenger man gode, gjennomtenkte argumenter, sier Moen.

Finn kursen

Han har en lang rekke med gode argumenter for å trene:

– Bedre helse, naturopplevelser, sprenge grenser, et bedre liv, lek, adrenalinrush, for å nevne noe.

Når du så har tatt beslutningen om at trening er noe du skal prioritere, må du stake ut kursen.

– Hva vil du med treningen? Her vil svarene variere mye. Noen ønsker kanskje å prestere i en konkurranse, andre vil kanskje finne ut hvor godt man kan lære en teknikk. Noen vil få ut aggresjon, mens andre vil stramme opp eller bygge opp kroppen.

Kom i flytsonen

– Hva bør være avgjørende for kursen du velger?

– Jeg er veldig for å tenke følelse i slike valg. Hva er det som gir meg de følelsene jeg elsker å være i kontakt med? Noen søker glede gjennom å være en del av et lag, noen ønsker spenning i form av nervøsitet og frykt og oppsøker dermed mer risikofylte aktiviteter. Andre får følelsen de søker etter ved bare å være i naturen. Sterke følelser som man har et godt og avklart forhold til får en gjerne til å glemme tid og sted og komme i det man kaller flyt. Flyt er en helt fantastisk tilstand hvor man bare er i ett med det man gjør, sier Moen.

Riktige følelser

– Hvordan blir trening en vane?

– Har man tatt en beslutning, vil ikke dalende motivasjon endre på planen om å dra ut for å trene. Har man ikke tatt en beslutning, men opererer i «kanskje-kanskje ikke»-dilemmaet, da vil treningen raskt stoppe opp i møtet med en litt tung periode motivasjonsmessig. Om kursen ikke er fullt så spennende etter en stund, bør man justere kursen slik at de riktige følelsene blir aktivert sterkt nok. Det er mange former for aktivitet å velge blant, så det bør være mulig å finne noe som passer for akkurat deg. Spør folk som er aktive eller jobber med trening om råd, oppfordrer Frode Moen og legger til:

– Trening blir en vane når du bestemmer deg for det.