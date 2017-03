Får frie tøyler mot verdensstjernene

Saken oppdateres.

Normalt har klatresterke Sindre Lunke hjelperytterrollen, men under denne ukens Katalonia Rundt får Team Sunweb-syklisten endelig muligheten til å kjøre for egne sjanser.

- Vi har ikke noen sammenlagtkandidat, og det gjør det litt mer åpent. Det blir spennende, sier trønderen til Adresseavisen.

Men det er ingen smågutter Lunke skal teste seg mot under sjudagersrittet som starter mandag og avsluttes i Barcelona søndag.

Tour de France-kongen Chris Froome (Team Sky), Tejay van Garderen (BMC), Alberto Contador (Trek-Segafredo) og Alejandro Valverde (Movistar) er bare noen av toppsyklistene 23-åringen skal opp mot.

- Det er jo Tour de France-nivå. Det er en god gjeng som er klar for å kjempe i sammendraget, og vi (Team Sunweb) er outsidere. Vi må vise oss frem, gå i brudd og være litt smarte sånn sett, sier Lunke.

Han er inne i det siste året av kontrakten sin, og har behov for å vise at han kan skape gode resultater på egen hånd.

- Jeg er veldig tent på å vise meg frem og gå i brudd. Det er et vanvittig høyt nivå på de største kanonene, og jeg må bare prøve å få størst mulig forsprang på dem. De andre lagene kan kjempe litt mot hverandre med tanke på sammendraget, og dermed kan kanskje et brudd gå i mål en dag, sier han.

Det betyr at Lunke nok kommer til å tape litt tid i løpet av de første etappene, slik at han anses som en ufarlig rytter som kan få gå i brudd.

- Jeg må være flink. Det er ikke like artig å slippe før man må, men jeg må faktisk gjøre det. Jeg må være smart og spare litt krefter på enkelte etapper for å kunne gå i kjelleren på andre. Det hadde vært helt vanvittig gøy om jeg kommer av gårde i et brudd, sier han.

Lunke hadde en finfin start på sesongen da han som hjelperytter for Warren Barguil endte på 22. plass sammenlagt i Andalucia Rundt i midten av februar, og forteller om positive tilbakemeldinger fra lagledelsen.

- De merket i vinter at jeg har hevet meg treningsmessig, og jeg har kjørt de første løpene i år bedre enn jeg avsluttet fjoråret. De virker ganske fornøyde, sier han.