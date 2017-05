Lunke etter Giro-seieren: - Blir fire pils og en pizza

Saken oppdateres.

- Det blir et par øl og en god italiensk pizza. Fire pils og en pizza, det hadde vært deilig, vet du, sier Sindre Lunke til Adresseavisen.

Han og resten av lagkameratene i Team Sunweb har store ting å feire, etter at kapteinen Tom Dumoulin var overlegen rivalene i toppen av sammendraget på den avsluttende tempoetappen i Milano.

Nederlenderen lå på fjerdeplass og hadde 51 sekunder å ta inn på lederen Nairo Quintana, og det klarte han med bravur. Dumoulin, som har fått god hjelp av Lunke fra Byåsen gjennom de tre siste ukene, ble nummer to på den siste etappen - og vant sammenlagt.

Slet med magen

- Dette betyr enormt mye. Det er vanvittig stort, kanskje større enn jeg tror det er. Det er ikke så mange nordmenn som har vært med på et vinnerlag i giroen før, sier Lunke.

Han kom med på Sunweb-laget i siste liten, og startet med noen dager med magetrøbbel. Senere i rittet ble han også forkjølet.

- Men jeg har hatt en del gode dager i mellom, og fått gjort en bra jobb for laget. Lagledelsen har vært fornøyd. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger, sier han.

Adresseavisen snakket med TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad da en uke gjensto av rittet. Da var han meget fornøyd med trønderens leveranse.

- Det er ikke mange syklister som får en sånn erfaring. For meg blir Lunke den i sin generasjon som har kommet lengst i form av erfaringen han får. Han er klar for nye steg, sa han.

Vet ikke hvor mye han tjener

Samtidig meldte Kaggestad at en Dumoulin-triumf ville bety «mange hundre tusen kroner i kassa» for Lunke. Akkurat dét har ikke Lunke tenkt spesielt mye over.

- Det er en bonus, men for min del har penger aldri vært en faktor i syklingen. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det før de siste dagene, da noen på laget nevnte det. Jeg vet ærlig talt ikke hvor mye det blir, sier 24-åringen.

Han er på utgående kontrakt med laget sitt, og vet lite om hvorvidt han tilbys ny kontrakt. Men han sitter fort med gode kort på hånden når han har vært med på å hjelpe laget til en sammenlagtseier i et av de tre store etapperittene.

- Man vet aldri, men jeg har fått gode tilbakemeldinger fra laget. Jeg håper lagledelsen og de høyere oppe i laget ser hva jeg har gjort. Jeg har lyst til å fornye her og trives veldig godt, sier han.