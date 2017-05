Arvesen hevder han ble tilbudt penger av konkurrent for å tape

Saken oppdateres.

MOLDE (Rbnett):Mandag kjøres det prestisjetunge sykkelrittet Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Overfor TV 2, som viser rittet, forteller Kurt Asle Arvesen om en episode han selv opplevde i Frankfurt for ti år siden. Eresfjordingen kjempet om seieren i rittet som da het Henninger-Turm. Tyskeren Patrik Sinkewitz skal ha prøvd å bestikke Arvesen for å sikre seg seieren.

– Jeg har vært borti at avtaler er blitt diskutert. Det skjedde med Sinkewitz i Henninger-Turm. Men det ble jo ikke aktuelt. Jeg ville heller prøve å vinne. Men Sinkewitz vant jo likevel, forteller Arvesen til TV 2.

Han satt i det avgjørende bruddet sammen med Sinkewitz og Dario Cataldo. Arvesen mener han ble tilbudt 5000 euro, som i dag utgjør rundt 45.000 kroner. Nordmannen avviste henvendelsen og gikk for spurtseieren, men måtte se seg slått med fem sekunder.

Senere samme år ble Sinkewitz utestengt fra Tour de France for etter en positiv dopingprøve. Fire år senere ble han nok en gang tatt for bruk av ulovlige midler.

Forsøk på bestikkelser i sykkelsporten er et kjent problem. I Liège-Bastogne-Liège i 2010 skal Alexandre Vinokourov ha tilbudt Alexandre Kolobnev en betydelig sum for å avtale utfallet via e-post. 15. mai skal de to rytterne forklare seg for en domstol i Liège.