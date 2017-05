Boasson Hagens manager: – Dette har jeg aldri opplevd. Det er helt unikt.

Far tiltalt for mishandling av tre barn

OSLO: Edvald Boasson Hagens manager og mangeårig samarbeidspartner Birger Hungerholdt trodde ikke helt det han fikk se etter at hans mann hadde veltet, skrubbet opp både arm og lår, trengte ny sykkel og havnet langt bak hovedfeltet. Akkurat da var en seier i Tour of Norway bare en drøm for det store norske håpet.

Dempet farten

Men så skjedde det noe i hovedfeltet. De bestemte seg rett og slett for å dempe farten og vente på den norske favoritten til tross for at rittet gikk inn i sin finale i Oslos gater.

– Dette har jeg aldri opplevd. Det er helt unikt, sier Hungerholdt til Aftenposten.

– Hvorfor tror du det skjedde her nå?

– Han har en utrolig standing i det sykkelmiljøet. De synes vel rett og slett synd på ham, vil jeg tippe.

Edvald Boasson Hagen Født: 17. mai 1987 Fra: Rudsbygda i Gausdal Høyde/vekt: 181 cm/73 kilo Lag: Team Dimension Data Tidligere lag: Maxbo–Bianchi, Team High Road, Team Sky, MTN–Qhubeka Meritter: To etappeseiere i Tour de France, en etappeseier i Giro d’Italia. Seiere i flerdagersritt: Enoco Tour (2009, 2011), Tour of Britain (2009, 2015), Tour of Norway (2012,2013, 2017), NM-seiere landevei: 2012, 2015, 2016.

Fikk en ny mulighet

Dermed fikk Edvald Boasson Hagen en ny sjanse. Han syklet seg kjapt opp til hovedfeltet og hans lagkamerater i Dimension Data brakte ham helt opp til en god utgangsposisjon før spurten. Og der var han uimotståelig. Edvald Boasson Hagen vant spurten og fikk 10 bonussekunder som førte til at han tok sin første rittseier for sesongen.

– Jeg var jo overrasket over at de ikke støtet og kjørte hardt da de hadde sjansen. Derfor er jeg er utrolig takknemlig for at de dempet farten og ventet. Dette ble litt mer spennende enn nødvendig. Laget har kjørt fantastisk hele uken.

– Hvorfor tror du at det skjer i dag?

– Det er vanskelig å si. Men det var vel enighet i hele feltet. Det hender at slike ting skjer. Det er ikke ofte det skjer og sjelden så sent i et ritt, sa Boasson Hagen etterpå.

Syntes det var greit

De to som mistet muligheten til å ta sammenlagtseieren etter Hagen-velten, viste liten skuffelse over at feltet ga mannen fra Rudsbygda en ny sjanse. Men Pieter Weening innrømmer gjerne at det var litt fristende å kjøre på etter Hagens velt.

– Det ville vært flott å sende noen fra laget til fronten av hovedfeltet og kjørt litt tøft ettersom han er på bakken. Men alle i hovedfeltet var enige om at vi skulle vente. Du får ikke venner hvis du ikke gjør slikt. Jeg håper jo at det samme ville skjedd hvis det hadde vært en omvendt situasjon, fortalte Pieter Weening fra nederlandske laget Roompot etter rittet.

Han kom på tredjeplass sammenlagt, 19 sekunder bak Edvald Boasson Hagen.

– Dette skjer ikke så ofte nå om dagen, men ja jeg er har opplevd lignende. Men jeg synes det var det riktige å gjøre når han var en av dem som kunne vinne sammenlagt, sa australske Simon Gerrans til Aftenposten. Han kjører for Orica-Scott og ble nummer to sammenlagt, bare fire sekunder bak Edvald Boasson Hagen.

Etterlengtet opptur

Seieren i femdagersrittet Tour of Norway var en stor opptur for Edvald Boasson Hagen. 30-åringen fikk sine første etappeseiere for sesongen og endelig kunne han juble for en sammenlagtseier igjen.

– Jeg hadde håpet å være enda bedre i vår. Det skjedde ikke. Om jeg er sterkere i kroppen enn for eksempel under Paris-Roubaix vet jeg egentlig ikke. Det er et annet nivå der enn her i Tour of Norway.

Manager Birger Hungerholdt tror at hans mann er i ferd med å finne formen.

– Det er små marginer i sykkelsporten. Han har jo ikke vært dårlig, men han har ikke hatt marginene på sin side. Han har jo også bevisst prøvd å holde litt igjen for å komme senere i form enn tidligere sesonger. Nå kan det hende at han kom for sent i form. Første del av sesongen var ikke som forventet, sier Hungerholdt til Aftenposten.

Tour de France-drømmer

For 30-åringen fra Rudsbygd har sesongen to store mål. En ting er å vinne Tour of Norway, men høyt på ønskelisten står selvfølgelig en etappeseier i Tour de France. Og så handler det selvfølgelig om VM i Bergen i september.

Frem til Tour De France-starten den første dagen i juli skal Boasson Hagen sykle Tour des Fjords kommende uke, Criterium de Dauphiné og NM i Stjørdal rundt sankthans.