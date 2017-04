Dag Erik Pedersen i sorg: – Man kan begynne å gråte av mindre

Saken oppdateres.

En ledertrøye til hvert av barna. Det ønsket Michele Scarponi å ta med hjem etter Giro d’Italia.

Det som var et idyllisk Twitter-bilde fredag kveld, er nå et brutalt bilde på tragedien som ryster sykkelverdenen - og et klart bevis på hvor fort livet kan snu.

«Selv om det bare er for en dag, har jeg tenkt å ha med to rosa ledertrøyer fra Giroen hjem», skrev Scarponi i det som skulle bli hans siste Twitter-melding.

Kun ti timer etter at han la ut bildet, krasjet Scarponi med en varebil - og omkom.

Dermed har Italia mistet én av sine største sykkelryttere - klatrespesialisten som vant Giro d’Italia i 2011, og alltid hadde smilet på lur.

– Du ser godheten

Den tidligere norske sykkelprofilen Dag Erik Pedersen har møtt Michele Scarponi flere ganger. Han ble preget da han så bildet av Scarponi og barna.

– Han var en veldig flott fyr. På bildet ser du godheten, pappaen, stoltheten over familien og alt vi forbinder med Italia. Det er forferdelig. Man kan begynne å grine av mindre, sier Pedersen til Aftenposten.

– Ungene var så stolte av pappaen sin, og nå har de mistet ham. Det er ubegripelig. Det er vanskelig å finne de rette ordene, fortsetter Pedersen, som syklet for en rekke italienske lag på 80– og 90-tallet

Pedersen er også kjent for norske TV-seere som programleder for suksesserien «Mesternes Mester».

– Ville kjempet om topp fem

I Twitter-meldingen henviser Scarponi til Giro d’Italia, som starter om 13 dager. Det skulle bli et spesielt ritt for 37-åringen.

På grunn av klatrespesialisten Fabio Arus skade, hadde Scarponi fått beskjed om at han skulle være kaptein under treukersrittet. Det ville vært en gyllen mulighet for Scarponi, som senest mandag vant en etappe i rittet Tour of the Alps.

Pedersen mener det er udiskutabelt at Scarponi ville kjempet i toppen i Giro d’Italia-sammendraget - tross sin høye alder.

– Jeg tror Scarponi kunne vært med å kjempe om topp fem, og muligens en podieplass (topp tre, journ. anm.). Han var kjøresterk, utholdende og profesjonell. Han var topp forberedt og i glimrende form. Med de mulighetene han hadde fått, med hele Astana-laget rundt seg, hadde han vært med å kjempe i toppen, sier Pedersen, før han legger til:

– Men dette betyr egentlig så lite nå. Han ble drept av noe så banalt som en varebil.

– Grenseløst lojal

Scarponi hadde mange store dager på sykkelsetet, men møtte ogå motgang i sin aktive karrière. Han var blant annet innblandet i dopingkandalen kjent om Operación Puerto, noe han erkjente i 2007.

Senere kom han råsterkt tilbake - og i en alder av 37 år var han fortsatt å regne med i sykkelsirkuset.

Italieneren hylles for sin rause personlighet lørdag. Dag Erik Pedersen roser hvordan Scarponi kom seg tilbake etter dopinginnrømmelsen.

– Han hadde alltid et godt humør og var hundre prosent profesjonell. Han hadde grenseløs lojalitet overfor de han syklet for. En glimrende rytter, sier Pedersen, som anslår at han møtte den «alltid blide» Scarponi for siste gang for fire-fem år siden - under Giro d’Italia.

Hylles av lagkamerat

Pedersen er langt fra den eneste som minnes de flotte stundene med Scarponi lørdag. Meldingene fra sykkelstjernene strømmer inn.

– Uendelig tragedie. Det finnes ikke ord. Hvil i fred, min venn, skriver Astana-stjernen Fabio Aru på sin Twitter-konto .

– Jeg har ikke ord, min venn, skriver Scarponis tidligere lagkamerat Vincenzo Nibali på sin Twitter-konto .

– Knust av å høre nyhetene om Scarponi. Jeg kan ikke tro det. Mine tanker går til hans venner, familie og lag, skriver Sky-rytter Geraint Thomas på sin Twitter-konto .

– Absolutt forferdelig å høre de tragiske nyhetene om Michele Scarponi. Én av de hyggeligste fyrene du kunne møte. Hvil i fred, min venn, skriver verdensmester fra 2011 Mark Cavendish på sin Twitter-konto .

