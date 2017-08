Disse skal kjempe om norsk VM-gull på hjemmebane

- Uklokt for Ada og hennes karriere

Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor

Han var to timer fra å bli deportert til Auschwitz

«God, rar dokumentar for fans av overvurderte David Lynch»

Per Nylander er død

– Det kom som et sjokk. Sykling har jo vært livet mitt

Saken oppdateres.

Troppen til sykkel-VM i Bergen i september ble presentert på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

– Sju av dem er dedikerte hjelperyttere, og to av dem er selvskrevne, sier landslagssjef Stig Kristiansen.

I midten av august ble det klart at Norge fikk med fullt lag - ni ryttere - på fellesstarten i eliteklassen for menn.

– Hadde vi hatt seks, ville det blitt en helt annen diskusjon, sier Kristiansen.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er Norges soleklare frontduo. Begge to er gullkandidater i Bergen.

– De er selvskrevne på toppen av denne pyramiden, sier Kristiansen.

Godt samarbeid i EM

Landslagssjef Stig Kristiansen har ikke utnevnt noen kaptein. Det er mye på bakgrunn av hva som skjedde under fjorårets VM, da Kristoff som kaptein, anklaget Boasson Hagen for å ha gitt blaffen i hjelperytterrollen – og heller kjørt for egne sjanser.

– Jeg håper vi klarer å lage overskrifter i år også, men av en litt annen karakter enn vi klarte i fjor, sier Kristiansen, som kan se tilbake på et godt EM, der Kristoff og Boasson Hagen samarbeidet godt.

Kristoff tok EM-gullet på fellesstarten.

– På en eller annen måte var det en god bekreftelse. Det ga oss litt vann på mølla, og jeg er veldig glad for at de to klarte å gjøre sammen på den måten de gjorde, sier Kristiansen.

Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm var usikker til onsdagens VM-uttak, men friskmeldte seg i siste øyeblikk etter å ha skadet skulderen og brutt Vuelta a España.

Sykkelforbundet har tre reserver på blokka, dersom Bystrøm ikke rekker VM. Markus Hoelgaard er nærmest troppen.

Halvorsen går for nytt gull

I U23-klassen sender Norge også et sterkt lag, med Kristoffer Halvorsen i spissen. Han er regjerende verdensmester på fellesstarten.

– Han har gjort en stor, stor jobb med å forberede seg til å klare en dobbel, sier Kristiansen.

– Vi har kjøresterke ryttere, som står for en støyt.

Juniorlaget for gutter er allerede tatt ut, mens juniorlaget for kvinner kommer senere.

– Jeg synes det er et veldig fornuftig uttak. Det er et veldig bra lag som er tatt ut, sier Johan Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Han beskriver Andreas Vangstad som den eneste lille overraskelsen i VM-troppen. Sørlendingen har prestert godt på tempo, og tok blant annet en andreplass i NM, men mange trodde plassen skulle gå til Vegard Stake Laengen.

Kaggestad tror på fire medaljer for Norge i VM. To i juniorklassen, medalje til Kristoffer Halvorsen i U23-klassen, og ett i eliteklassen.

Fellesstart menn elite:

Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Truls Korsæth, Vegard Stake Laengen, Daniel Hoelgaard, Amund Grøndahl Jansen, Odd Christian Eiking, August Jensen

Fellesstart kvinner elite:

Emilie Moberg, Vita Heine, Susanne Andersen, Katrine Aalerud,

* Her er det to spørsmålstegn fortsatt. Norge har kvalifisert inn seks ryttere i eliteklassen.

U23-fellesstart, herrer:

Kristoffer Halvorsen, Tobias Foss, Rasmus Tiller, Ole Forfang, Syver Wærsted, Anders Skaarseth

Fellesstart junior herrer:

Idar Andersen, Olav Hjelmsæter, Jonas Iversby Hvideberg, Andreas Leknessund, Søren Wærenskjold, Ludvig Fischer Aasheim

* Laget er allerede tatt ut.

Tempo herrer elite:

Edvald Boasson Hagen, Andreas Vangstad

Tempo kvinner elite:

Vita Heine, Thea Thorsen

Tempo U23 herrer:

Tobias Foss, Iver Knotten

Tempo junior herrer:

Andreas Leknessund, Søren Wærenskjold, Olav Hjemsæter

* Laget er allerede tatt ut.

Hør Jan Åge Fjørtoft røpe hemmeligheter fra 90-tallets suksesslandslag, rådene til Hegerberg og NFF og Lagerbäcks prosjekt: