Her stenges broen midt under norsk sykkelritt: – Det er helt katastrofe

Saken oppdateres.

– Det er helt katastrofe, sa TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad under kanalens direktesending.

Værstebrua gikk opp rett før hovedfeltet skulle passere, skriver tv2.no. Dermed måtte syklistene stå og vente, fem kilometer før mål.

– Det er ikke mulig. Det er det sykeste jeg har sett, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

– Her er det noen som ikke har snakket sammen. Det er en klaffebro. Er det en eller annen turist som har bestilt time for å komme seg opp i Glomma? Det skal jo ikke skje, sa Paasche.

For arrangøren var dette fryktelig pinlig, innrømmer rittdirektør Roy Moberg.

– Dette er et sjokk for alle sammen. Dette er tragisk for alle som er involvert. Hva som er den reelle årsaken til at slikt kan skje har jeg ingen kommentar til nå, dette må vi se nærmere på, sier han til TV 2.

Chloe Hosking spurtet inn til seier da broen omsider ble åpnet igjen.