I går var Boasson Hagen sint på konkurrent. I dag fikk han den perfekte revansjen.

Edvald Boasson Hagen (30) vant fredagens Tour des Fjords-etappe til Karmøy. Det var en seier som smakte ekstra godt for Dimension Data-rytteren.

På torsdagens etappe til Norheimsund gikk Boasson Hagen ut mot nederlandske Lars Boom. «Han prøvde å bremse feltet og presse alle ut av veien», sa blant annet Boasson Hagen.

Derfor var det som skrevet i stjernene at det var nettopp kranglefantene Boom og Boasson Hagen som gjorde opp om fredagens seier.

Boom ledet med få meter igjen, men Boasson Hagen som kom en kanon på nederlenderens høyreside, og kunne juble for etappeseier.

– Kan ikke nekte for det

Etter målgang fortalte Boasson Hagen at han ikke har skværet opp med Boom etter krangelen. På spørsmål om det var ekstra deilig at det var nettopp Boom som ble nummer to fredag, svarer Boasson Hagen:

– Jeg kan ikke nekte for det.

– Det var veldig gøy i dag, ting fungerte bra. Laget kjørte bra, legger han til overfor TV 2.

Boom avviser imidlertid at fredagens seier var en hevn for Boasson Hagen.

– Dette er et sykkelritt, det handler ikke om hevn, sier Boom.

– Det kom fra hjertet

Boom kaller også gårsdagens krangel for en «liten hendelse». TV 2-ekspert Johan Kaggestad sier i kanalens sending at Boom og Boasson Hagen vil komme seg over krangelen innen kort tid.

Kaggestads makker Dag Otto Lauritzen påpeker at Boasson Hagen vanligvis er en sindig mann.

– Dette (gårsdagens utspill, journ.anm.) kom fra hjertet. Det er sjelden han sier det han mener i slike situasjoner, sier Lauritzen.

Boasson Hagens seier fredag betyr at nordmannen er nummer to i Tour des Fjords-sammendraget. Han har 21 sekunder opp til Dries van Gestel, som har ledertrøyen.