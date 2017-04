Italiensk sykkelstjerne døde på treningstur

Saken oppdateres.

Den italienske sykkelrytteren Michele Scarponi omkom i en veiulykke lørdag morgen. Det skriver sportsavisen Gazzetta Dello Sport .

Scarponis lag Astana bekrefter dødsfallet i en pressemelding.

Astana-laget forteller at ulykken skjedde i et veikryss like ved Scarponis hjem i Filottrano i Marche-regionen øst i Italia.

Scarponi ble 37 år gammel. Sykkelprofilen krasjet med en varebil i 8-tiden.

Sykkelrytteren etterlater seg en kone og to barn. Kun timer før ulykken la han ut dette bildet på sin Twitter-konto:

Giro d’Italia-vinner

Astana-rytteren var ute på en helt vanlig treningstur da ulykken inntraff. Ifølge Gazzetta Dello Sport skal rundt et dusin bilførere ha vært vitne til ulykken.

Ambulanse og helikopter kom raskt på stedet, men livet til Scarponi sto ikke til å redde.

Det er ett av de største navnene i italiensk sykkelsport som nå har gått bort. Scarponis aller største triumf kom i 2011, da han vant Giro d’Italia sammenlagt. Han har også vunnet andre store ritt som Tirreno-Adriatico og Katalonia Rundt.

Populær og blid rytter

Så sent som mandag vant Scarponi første etappe i Tour of the Alps.

Scarponi skal også vært blant sykkelfeltets mest populære ryttere, og hadde alltid et smil på lur.

Siden i vinter har Scarponi vært lagkamerat med nordmannen Truls Engen Korsæth.

En samlet sykkelfamilie sørger nå over hans bortgang.

Her er noen av reaksjonene og hyllestene fra Twitter: