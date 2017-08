Laget fikk nok av stjernens oppførsel: – Det er ytterst sjelden, sier TV 2-kommentator

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Saken oppdateres.

Warren Barguil (25) fikk sitt store gjennombrudd i årets Tour de France. Han var alltid entusiastisk og angrepsvillig, og ble belønnet med to etappeseire og klatretrøyen.

Den franske sykkelkometen dukket også opp på startstreken i Vuelta a España. Det har imidlertid endt på håpløst vis.

Barguil skulle fungere som hjelperytter for nederlandske Wilco Kelderman i rittet. Men da Kelderman punkterte på fredagens etappe, ville ikke Barguil hjelpe.

Det kunne ikke ledelsen i Sunweb-laget akseptere. Nå har de kastet ut Barguil av rittet.

Slik reagerer Barguil

I en pressemelding skriver Team Sunweb at de «ikke hadde noe annet valg», men at de samtidig setter pris på at Barguil var ærlig om at han ikke prøvde å hjelpe Kelderman.

– Jeg må forlate vueltaen på grunn av lagets avgjørelse. Jeg føler meg bra, og jeg har gode ben, sier Barguil selv i pressemeldingen.

– Jeg ser meg selv i en annen rolle, og ønsker å angripe i fjellene, slik jeg gjorde i touren. Vueltaen er et strålende ritt, og det er skuffende å måtte forlate rittet, men det er en avgjørelse fra laget jeg må akseptere.

TV 2-profil: – Wow

Barguil skal sykle for det franske Fortuneo-Oscaro-laget i 2018-sesongen. Det er uvisst om lagskiftet har bidratt til konflikten. Nyheten om at Barguil er ferdig i vueltaen, vekker stor oppsikt i sykkelverdenen.

– Wow. Barguil kastet ut av vuelaten. Av laget sitt!!! Fordi han ikke hjalp Kelderman etter punktering, skriver TV 2 kommentator Christian Paasche på Twitter.

Overfor Aftenposten forklarer Paasche hvorfor han ble så overrasket.

– Det er ytterst sjelden at man ser denne konsekvensen underveis i ritt. Konflikter er det sikkert hele tiden, men som oftest blir de løst på en mer dempet måte, sier Paasche.

– Noen vil mene det er galskap

Barguil ligger på en 13. plass i sammendraget. Det er to sekunder bedre enn lagkaptein Kelderman. Paasche tror imidlertid lagledelsen kan ha følt seg tvunget til å kaste ut Barguil.

– Noen vil mene det er galskap, andre vil mene det er sterkt og tydelig lederskap. Jeg heller mot det siste. Det er vanskelig å ha med seg en på laget som trosser avtalt plan og taktikk, selv om det er den franske «wonderboy» Warren Barguil, sier Paasche, som legger til at nyheten vil gjøre franske sykkelfans rasende.

Rasmus Staghøj, journalist i dansk TV2, har merket seg dårlig stemning innad i Sunweb-laget.

– Jeg kan tilføye at Barguil har virket meget irritabel siden starten i Nimes. Laget hans har måttet tvinge ham til å stille opp til intervjuer, sier Staghøj på Twitter.

Nå er altså Team Sunweb redusert til åtte ryttere før lørdagens etappe til Xorret de Catí. Lagets kaptein Wilco Kelderman er 1 minutt og 45 sekunder bak ledende Chris Froome i sammendraget.