Laget publiserte jubelvideo, men avslørte samtidig krangelen i bakgrunnen

Saken oppdateres.

Team Sky er verdens kanskje mest kjente sykkellag. Fredag kunne laget feire seieren til spurtspesialiste Elia Viviani på tredje etappe av Tour de Romandie.

Etter spurten la Team Sky ut en video av at laget feiret seieren rett etter målgang. Lagets medieansvarlige var tilsynelatende intetanende om krangelen som utspilte seg i bakgrunnen i videoen.

Helt i starten av videoen kunne man nemlig se at en rasende rytter rettet en pekefinger mot én av Team Skys ryttere. Resten av Team Sky-laget virker tilsynelatende ikke å legge merke til den opphetede diskusjonen.

Nå har det imidlertid kommet nye opplysninger om hva krangelen handlet om.

Kranglefantene har blitt identifisert som Sky-rytter Gianni Moscon (23) og FDJ-rytter Kévin Reza (28), som er én av få mørkhudede ryttere i feltet.

Se videon Team Sky la ut her: (Krangelen mellom Reza og Moscon kan sees i starten av klippet)

Unnskyldte seg to ganger

Nå bekrefter Team Sky, ifølge nettstedet Cyclingnews , at Moscon kom med rasistiske kommentarer i retning Reza i løpet av etappen.

Team Sky forteller at de vil straffe Moscon for hendelsen etter at rittet er over. Italieneren vil imidlertid få lov til å fullføre rittet.

Lagets sportsdirektør Nicolas Portal har fordømt rytterens handlinger.

– Gianni er en ung rytter, men oppførsel hans var uakseptabel. Han unnskyldte seg i går kveld og igjen i morges. Laget vil møtes, og han vil bli straffet, sier Portal til sportsavisen L’Equipe .

Kévin Reza bekrefter selv at han har akseptert unnskyldningen.

– Det skjedde under sprinten. Gianni Moscon kom til lagbussen vår for å si unnskyld. Vi har lagt saken bak oss, sier Reza selv til samme avis.

– Jeg er sjokkert

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har ennå ikke kommentert saken, som uansett vil skape sterke reaksjoner.

– Jeg er sjokkert over at idioter kommer med rasistiske kommentarer i proffeltet. Dere er en skam for sporten vår, skrev Rezas lagkamerat Sebastian Reichenbach fredag, uten å spesifikt nevne hvilke ryttere det dreiet seg om.

Saken har allerede fått stor oppmerksomhet i franske medier og på sykkelnettsteder.

Det er langt fra første gang rasisme i proffsykling blir avdekket. Under Tour de France i 2014 anklaget Reza sveitseren Michael Albasini for rasistiske kommentarer.

– Jeg tolererer ikke rasisme. Etter doping, er det sportens andre onde, sa Jean-René Bernadeau, sportsdirektør for Rezas daværende lag Europcar, til nettavisen sudouest.fr .

Under Tour of Austria i 2015 ble dessuten hviterusseren Branislau Samoilau anklaget for å ha rasehetset eritreeren Natnael Berhane.

Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser fredagens hendelse får for Gianni Moscon. Tour de Romandie avsluttes søndag.