Megatabben som stanset sykkelritt: - Vi som arrangør har fulgt prosedyrene

Saken oppdateres.

– Det er helt katastrofe, utbrøt TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad under lørdagens sending av sykkelrittet Ladies Tour of Norway.

Noen kilometer før mål måtte syklistene stanse helt opp da Værstebrua i Fredrikstad plutselig ble stengt. Broen gikk opp fordi en seilbåt skulle passere.

Søndag har arrangøren av Ladies Tour of Norway sendt ut en redegjørelse om hva som skjedde.

«Under lørdagens etappe med lokale runder og målgang i Fredrikstad oppstod det dessverre en meget spesiell hendelse da en bro åpnet seg rett før feltet på den avsluttende runden. Saken har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i media, og vi ønsker i den anledning å redegjøre for saken», skriver daglig leder Roy Moberg.

– Varslet i god tid

«Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare. Vi understreker at vi som arrangør har fulgt prosedyrene, det vil si at vi i god tid har varslet Veitrafikksentralen om at det pågår et World Tour-ritt på sykkel og at broen ikke skal åpnes før vår kommandosentral, som følger rittet i kortesjen, gir beskjed».

«Vi har fått bekreftet at både Fredrikstad Triathlon, som benyttet den samme broen på formiddag samme dag, og Ladies Tour of Norway sine varslinger er registrert hos Veitrafikksentralen. At broen allikevel åpnes nøyaktig kl. 18.00, kun sekunder før fronten av sykkelfeltet ankommer broen, er selvfølgelig sterkt beklagelig».

– Ironisk nok er det ny bro

Videre skriver arrangøren:

«Sportslig sett ble avslutningen på sykkelløpet selvfølgelig sterkt preget av hendelsen og vi fikk ikke den avslutningen som vi hadde ønsket oss. Vi understreker at denne hendelsen ikke påvirker vårt forhold til Fredrikstad kommune. Vi har gjennom hele planleggingsfasen hatt et meget godt forhold til kommunens ledelse og medarbeidere og er veldig takknemlig for at vi har fått benyttet Fredrikstad som målby. Etappen forøvrig var en stor suksess med fantastiske TV-bilder langs kysten og et spennende sykkelløp».

Ladies Tour og Norway avsluttes søndag med avsluttende runder og målgang i Halden.

«Ironisk nok er det ny bro på menyen, starten på etappen går på Gamle Svinesundbroen nøyaktig på grensen mellom Norge og Sverige», skriver arrangøren.

«Det vil bli en spektakulær start, men denne gang under kontrollerte former».