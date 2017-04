Nordmann tatt ut til Giro d’Italia

Saken oppdateres.

Trondheim:Torsdag kom bekreftelsen fra Team Sunweb. Den 24 år gamle trønderen, Sindre Skjøstad Lunke, er tatt i troppen og skal dermed sykle sitt andre Grand Tour.

I fjor syklet han, da laget het Giant-Alpecin, Vuelta a España.

På sin klubbside ligger den fullstendige troppen ute. Den ser slik ut: Phil Bauhaus (Tyskland), Laurens ten Dam (Nederland), kaptein Tom Dumoulin (Nederland), Simon Geschke (Tyskland), Chad Haga (USA), Wilco Kelderman (Nederland), Georg Preidler (Østerrike), Sindre Skjøstad Lunke (Norge)og Tom Stamsnijder (Nederland).

Satt på vent

Trønderen var overrasket da han fikk beskjeden på onsdag.

– Det var litt overraskende. Jeg satt litt på vent for jeg visste ikke om jeg fikk sykle rittet, men jeg ble svært fornøyd da jeg fikk beskjeden i går, sier Skjøstad Lunke til Adresseavisen som nå befinner seg i Storbritannia.

Jobben hans blir å være hjelperytter for kaptein Tom Dumoulin.

– Forventningene for min egen del er å være en god hjelperytter og at laget gjør det bra, fortsetter han.

Sendte e-post

For to år siden tok Lunke saken i egne hender og sendte en e-post til profflaget – og fikk kontrakt.

– For to år siden hadde jeg aldri sett for meg at jeg nå får mitt andre Grand Tour, legger han til.

Til klubbens hjemmesidesier trener Aike Visbeek at det blir tre tøffe uker for rytterne.

– Det blir tøft. For de vanskeligste etappene har vi Simon (Geschke), Georg (Preidler), Sindre (Lunke) og Chad (Haga) til å hjelpe kapteinen vår, sier Visbeek.

Dette er den 100. utgaven av rittet og årets ritt starter 5. mai på Sardinia og avsluttes i Milano tre uker senere.

Tidligere i sesongen har han syklet Abu Dhabi Tour, Ruta del Sol, Volta a Catalunya og Ardenner-klassikerne.